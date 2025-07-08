Lombardia | 8 Luglio 2025

Ennesima allerta meteo, in arrivo temporali con vento forte

Anche oggi torna una perturbazione che colpirà anche il Varesotto, con raffiche di vento che andranno a superare i 75 km/h. Domani si prevede una nuova fase di tempo più stabile

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

La Protezione civile di Regione Lombardia oggi, martedì 8 luglio, ha emesso una nuova allerta meteo per le prossime ore per rischio temporali e vento forte in codice giallo.

Per la seconda parte della giornata di oggi, martedì 8 luglio, si prevede il mantenimento di condizioni localmente instabili sulla Lombardia, con probabilità di temporali più alta sui settori centrali ed orientali, più bassa altrove. I fenomeni vedranno delle precipitazioni probabilmente contenute, con accumuli che potranno raggiungere solo localmente i 40 mm sulle Prealpi orientali.

I venti saranno intensi da Nord ed interesseranno prevalentemente la fascia alpina, prealpina e i settori occidentali; le velocità medie saranno di 30-40 km/h, localmente anche superiori, mentre le raffiche potranno temporaneamente superare i 75 km/h. Sui settori orientali si prevede la possibilità di raffiche anche più intense associate ai fenomeni temporaleschi.

Per la giornata di domani, mercoledì 9 luglio, si prevede una nuova fase di tempo più stabile con flussi secchi nordoccidentali. Ventilazione che si mantiene moderata da Nord sulle Alpi di confine.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Alto Varesotto | 15 Luglio 2026

Forte vento, temporali e grandine: l’allerta meteo della Protezione civile. Danni al mercato di Luino

Violente raffiche di vento hanno creato alcuni danni al mercato di Luino, mentre i vigili del fuoco stanno intervenendo per recuperare una barca alla deriva. Ecco il bollettino per le prossime ore

Alto varesotto | 1 Luglio 2026

Meteo e caldo, arriva la svolta: temporali e vento sul Varesotto, poi torna il sole

Oggi doppia allerta tra rovesci, grandine e raffiche. Da giovedì attese giornate stabili con clima meno afoso, umidità in calo e temperature ancora elevate

Lombardia | 30 Giugno 2026

Maltempo, un’altra allerta arancione e gialla per temporali nell’Alto Varesotto

Regione segnala anche criticità gialla per rischio idrogeologico e vento forte tra il pomeriggio di oggi e la giornata di mercoledì. Prevista anche grandine. Ecco le previsioni per le prossime ore

Lombardia | 9 Giugno 2026

Maltempo in arrivo sull’Alto Varesotto, allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico

Attenzione tra oggi e domani sulle aree alpine e prealpine del territorio: attese piogge, rovesci e fenomeni localmente intensi. Ecco il bollettino meteo completo per le prossime ore

Alto Varesotto | 8 Giugno 2026

Torna il maltempo sull’alto Varesotto, allerta gialla per temporali

In serata nuovo aumento dell’instabilità con il ritorno di rovesci e possibili fenomeni più intensi sul nostro territorio. Il bollettino della Protezione civile regionale

Alto Varesotto | 4 Giugno 2026

Ancora maltempo sull’alto Varesotto, nuova allerta meteo della Protezione civile

Dal tardo pomeriggio di oggi e nella notte previsti ancora rovesci e temporali sul nostro territorio. Miglioramento verso il weekend, ma temperature in diminuzione almeno fino a domenica

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com