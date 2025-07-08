Ennesima allerta meteo, in arrivo temporali con vento forte

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La Protezione civile di Regione Lombardia oggi, martedì 8 luglio, ha emesso una nuova allerta meteo per le prossime ore per rischio temporali e vento forte in codice giallo.

Per la seconda parte della giornata di oggi, martedì 8 luglio, si prevede il mantenimento di condizioni localmente instabili sulla Lombardia, con probabilità di temporali più alta sui settori centrali ed orientali, più bassa altrove. I fenomeni vedranno delle precipitazioni probabilmente contenute, con accumuli che potranno raggiungere solo localmente i 40 mm sulle Prealpi orientali.

I venti saranno intensi da Nord ed interesseranno prevalentemente la fascia alpina, prealpina e i settori occidentali; le velocità medie saranno di 30-40 km/h, localmente anche superiori, mentre le raffiche potranno temporaneamente superare i 75 km/h. Sui settori orientali si prevede la possibilità di raffiche anche più intense associate ai fenomeni temporaleschi.

Per la giornata di domani, mercoledì 9 luglio, si prevede una nuova fase di tempo più stabile con flussi secchi nordoccidentali. Ventilazione che si mantiene moderata da Nord sulle Alpi di confine.