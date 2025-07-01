Elio e Caterina Guzzanti protagonisti della nuova stagione teatrale 2025/2026 a Luino

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Sabato 28 giugno, presso Palazzo Verbania, è stata presentata la nuova stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame, organizzata dal Comune di Luino in collaborazione con Circuito CLAPS – Spettacolo dal Vivo in Lombardia.

Un cartellone variegato e multidisciplinare prenderà il via il 25 ottobre 2025 e si concluderà il 18 aprile 2026, con appuntamenti pensati per offrire al pubblico momenti di intrattenimento, riflessione e cultura. Tra i protagonisti più attesi, spiccano Elio, in scena il 31 gennaio con “Quando un musicista ride”, e Caterina Guzzanti, che porterà a Luino il suo spettacolo “Secondo lei” il 28 marzo.

Il programma propone nomi importanti del panorama teatrale italiano. Tra gli altri appuntamenti: gli Oblivion apriranno la stagione il 25 ottobre con “Tutorial”, seguiti da una rivisitazione del teatro comico goldoniano a cura del Centro Teatrale Bresciano e del Teatro Elfo Puccini il 15 novembre. Il 12 dicembre sarà la volta di Veronica Pivetti con “L’inferiorità mentale della donna”.

Il 21 febbraio, Massimo Dapporto e Fabio Troiano saranno protagonisti di “Pirandello Pulp”, mentre la chiusura sarà affidata alla compagnia Nando e Maila con “Sonata per tubi” il 18 aprile. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:00.

«Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha deciso di rinnovare la collaborazione con Circuito CLAPS per l’organizzazione della stagione teatrale», ha dichiarato Serena Botta, assessore alla Cultura del Comune di Luino. «La ricerca di spettacoli di qualità, con contenuti forti e capaci di stimolare riflessione, resta al centro del nostro impegno. Crediamo che l’arte e la cultura siano strumenti preziosi per osservare il mondo con maggiore consapevolezza».

Entusiasta anche Luisa Cuttini, direttrice artistica di Circuito CLAPS: «Confermiamo la collaborazione con l’Amministrazione Comunale e siamo felici di presentare una stagione ricca, con grandi nomi del teatro e nuove produzioni. Accanto alla prosa, la musica e il circo contemporaneo arricchiranno l’esperienza del pubblico. La sinergia con il Gruppo LuinoinFesta rafforza il radicamento sul territorio e promuove la crescita culturale condivisa».

Il progetto, realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Lombardia, coinvolge anche l’Associazione Costa Sorriso, la Biblioteca di Luino, Liliana Gregori e Intrecci Teatrali.

La biglietteria sarà aperta presso il teatro un’ora prima degli spettacoli. È inoltre possibile acquistare biglietti e abbonamenti all’Infopoint di Palazzo Verbania, il lunedì e il sabato dalle 10:00 alle 12:00, dall’1 settembre al 25 ottobre. Biglietti e abbonamenti sono acquistabili anche nei punti vendita autorizzati Vivaticket.

Prezzi biglietti:

Platea: Intero €33,00 / Ridotto* €27,00

Galleria: Intero €27,00 / Ridotto* €23,00

“Sonata per tubi”: Intero €15,00 / Abbonati €10,00

Abbonamenti (6 spettacoli, escluso “Sonata per tubi”):

Platea: Intero €170,00 / Ridotto* €155,00

Galleria: Intero €140,00 / Ridotto* €125,00

*Riduzioni valide per over 65 e under 25

Prelazione ex abbonati: dal 30 giugno al 13 settembre

Nuovi abbonamenti: dal 15 settembre

Biglietti singoli: dal 28 settembre

Dal 30 giugno al 31 agosto sarà possibile prenotare esclusivamente via email: segreteria@claps.lombardia.it (gli uffici resteranno chiusi dal 9 al 24 agosto).

Il coupon rosso dà diritto a un ingresso in galleria.

Per ulteriori informazioni contattare CLAPS al numero +39 030 8084751, inviare una mail all’indirizzo info@claps.lombardia.it o consultare il sito web www.claps.lombardia.it. Per il programma completo e le trame, invece, cliccare qui.