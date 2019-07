Autolinee Varesine, già disponibili gli abbonamenti per il nuovo anno scolastico

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Da oggi, lunedì 29 luglio, presso gli sportelli di Autolinee Varesine è già possibile sottoscrivere gli abbonamenti per il nuovo anno scolastico, che inizierà giovedì 12 settembre.

Regione Lombardia ha infatti confermato, senza alcuna variazione, le tariffe dei titoli di viaggio e dunque, in deciso anticipo rispetto agli anni scorsi, è già possibile individuare ed ottenere la soluzione più adeguata alle esigenze di viaggio di ciascun studente.

Autolinee Varesine sottolinea anzi, che è altamente consigliabile sfruttare queste settimane di relativa tranquillità ed evitare invece di recarsi in biglietteria all’ultimo momento, nei primi giorni di settembre, quando notoriamente si registra un afflusso superiore di utenti.

Gli sportelli di Autolinee Varesine sono presenti a Varese in piazzale Kennedy (orario fino al 24 agosto: dal lunedì al sabato 8-13/14-17, a Luino in viale Dante 9 (dal lunedì al venerdì 8.15-12/14.15-18 e sabato solo mattino), a Ghirla in piazzale Stazione (dal lunedì al venerdì 7-10.50/14.30-17.50 e sabato solo mattino), e a Bardello in via Marconi 26 (dal lunedì al venerdì 8.30-12.30/15.30-18 e sabato solo mattino).

Per ogni ulteriore informazione, è possibile recarsi presso gli stessi uffici oppure contattare l’azienda al numero 0332 731110, alla mail posta@autolineevaresine.it oppure tramite la pagina Facebook ufficiale.