Laveno Mombello | 27 Giugno 2025

Al MIDeC di Cerro la mostra di Marco Oggian “Iperoggetti”

Sarà inaugurata domenica mattina l’esposizione di oltre 50 opere del giovane designer fortemente legato a Laveno, dove ha mosso i primi passi della sua carriera

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Dal 29 giugno al 14 settembre, il MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico di Cerro di Laveno ospita IPEROGGETTI, una mostra personale di Marco Oggian.

L’esposizione, che verrà inaugurata domenica alle 11.00, raccoglie oltre 50 opere tra prototipi, edizioni limitate, sculture, oggetti in ceramica, abiti e collaborazioni internazionali. Un vero e proprio archivio affettivo di forme e idee, che riflette sul ruolo dell’oggetto come narratore silenzioso del nostro tempo.

Attraverso un allestimento che attraversa il design, l’arte e la comunicazione visiva, IPEROGGETTI si presenta come una mappa tangibile del pensiero dell’artista. La mostra si apre con una selezione di taccuini, sketchbook e block notes che svelano il dietro le quinte del processo creativo: bozzetti, intuizioni, appunti e domande. Un invito a entrare nel laboratorio dell’autore.

Le sale principali ospitano oggetti che, pur appartenendo al mondo del “bene di consumo”, si distinguono per la loro forza narrativa. Non semplici decorazioni, ma strumenti di riflessione: ogni opera racconta un’idea, un’emozione, un conflitto. Nel chiostro del museo, la mostra si apre alla partecipazione con una serie di sculture modulari che i visitatori – adulti e bambini – potranno ricomporre, creando nuove storie visive attraverso il gesto.

IPEROGGETTI valorizza il design come linguaggio culturale e il MIDeC come luogo d’incontro tra tradizione e contemporaneità, offrendo al territorio un’occasione per riflettere sulla funzione profonda degli oggetti.

La mostra offre anche lo spunto per scoprire il legame che Oggian intrattiene con il MIDeC, come raccontano le parole dell’Assessora alla Cultura di Laveno Mombello, Alice Gomiero: «Il MIDeC di Laveno è entusiasta di presentare Iperoggetti, la mostra personale di Marco Oggian, un designer cresciuto tra le mura del nostro museo e oggi figura di spicco sulla scena artistica internazionale. Questa esposizione celebra non solo il suo percorso, ma anche il legame tra le nostre radici e le nuove frontiere del design. Gli oggetti di Oggian, lungi dall’essere semplici decorazioni, sono “narratori silenziosi”, capaci di stimolare la riflessione e il dialogo con il pubblico. Vi invitiamo a scoprire come l’arte e il design possano raccontare il nostro tempo, attraverso la visione di un talento che dal Lago Maggiore ha saputo conquistare il mondo».

Marco Oggian (1990) è un artista e designer visivo noto a livello internazionale per il suo stile iconico, colorato e concettualmente diretto. Ha lavorato per brand, istituzioni e festival in tutto il mondo, mantenendo un forte legame con l’Italia e in particolare con il territorio di Laveno, dove ha mosso i primi passi della sua carriera.

Lungolago Perabò 5, Cerro di Laveno Mombello (VA)

Orari: mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00; venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Biglietti: intero 6 €; ridotto 3 €; ingresso gratuito per ragazzi di età inferiore ai 12 anni e persone con disabilità.

Informazioni: segreteria@midec.org  – tel. +39 0332 625 551www.midec.org

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