Varesotto | 13 Maggio 2025

Aprile piovoso nel Varesotto: piena del lago Maggiore, frane e allagamenti

Le statistiche climatiche del mese curate dal Centro Geofisico Prealpino: nella seconda decade gli episodi di maltempo che hanno causato forti disagi tra Valganna e Induno

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Il mese di aprile da poco concluso ha visto, nel Varesotto, una grande abbondanza di precipitazioni, pari al 142% della norma. È il dato che più risalta tra le statistiche climatiche fornite dal Centro Geofisico Prealpino.

Secondo le rilevazioni degli esperti, la temperatura media del mese è stata di 1,1°C superiore rispetto alla norma ‘91-2020, posizionando aprile 2025 al nono posto tra quelli più caldi e ben lontano dal record del 2007, che fu di quasi tre gradi più caldo.

A caratterizzare i giorni di metà mese sono state le “piogge da sbarramento” dei giorni 14-17, che hanno portato alluvioni e frane soprattutto in Piemonte, con tanto di piena del lago Maggiore. I temporali intensi del 23 aprile hanno invece causato nubifragi, allagamenti e frane in modo particolare nella zona tra la Valganna e Induno Olona, con 76 mm di pioggia registrati a Varese e fino a 130-140 mm alla Rasa e nella frazione Olona di Induno.

La seconda decade di aprile è stata dunque particolarmente grigia e piovosa, con una media di soli 138 minuti di sole al giorno (al secondo posto tra quelle meno soleggiate), ma la situazione si è ribaltata nella terza decade, dove si è registrato un soleggiamento record per il periodo di 601 minuti al giorno.

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