Meteo, il maltempo dietro l’angolo: sul Varesotto altra pioggia in arrivo e temperature in calo

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(da Varesenoi.it) Torna il maltempo sulla nostra provincia. Il bollettino del Centro Geofisico Prealpino di oggi, ,unedì 12 maggio, parla chiaro: «Una perturbazione associata ad un vortice depressionario sulla Francia attraverserà il N-Italia tra stasera e domani portando nuvole e tempo instabile. Ritorno dell’alta pressione per alcuni giorni da mercoledì».

Oggi, lunedì, avremo quindi tempo «al mattino ancora in parte soleggiato con nuvole in arrivo dal Piemonte. Nel pomeriggio molte nuvole a partire da Alpi e Prealpi con rovesci e temporali sui rilievi, in serata e nella notte in estensione anche alla pianura».

Domani dominerà il maltempo: «Molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi al mattino e perlopiù limitati ai rilievi nel pomeriggio con qualche schiarita in pianura. Temperature in diminuzione», mentre mercoledì «abbastanza soleggiato, qualche nuvola irregolare al mattino e cumuli nel pomeriggio in montagna. Probabilmente asciutto o al più qualche rovescio isolato in montagna nel pomeriggio».

Da giovedì ulteriore graduale miglioramento: «Giovedì 15 maggio: soleggiato, più caldo, massime fino 23/25°C. In serata qualche temporale di passaggio su Orobie e Bresciano. Venerdì 16 maggio: al mattino passaggi nuvolosi e qualche pioggia o rovescio isolato. Nel pomeriggio più soleggiato». (Foto di Francesco Muzzopappa)