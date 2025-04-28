Laveno Mombello | 28 Aprile 2025

Laveno, Alptransit e viabilità: l’iter riparte dal consiglio comunale

Nella seduta in programma questa sera verrà votata l'approvazione dello studio chiesto dall'amministrazione Civitas per modificare il progetto del 2018. Attesa per la riapertura della Provinciale

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Nuova viabilità nel centro di Laveno Mombello con le modifiche alla circolazione legate ad Alptransit. Il tema torna sui banchi del consiglio comunale con la seduta in programma alle 20.30 di oggi, lunedì 28 aprile.

In aula consiliare l’amministrazione Civitas farà un nuovo passo avanti verso l’obiettivo di modificare il progetto viabilistico approvato nel 2018 e ritenuto inadeguato, per il traffico lavenese, dalla giunta Santagostino.

Proprio il sindaco nei giorni scorsi ha fatto sapere dell’accordo raggiunto con gli altri enti coinvolti nei lavori: Regione Lombardia e Provincia di Varese. Accordo grazie al quale il Comune potrà lavorare su un nuovo progetto che conduca ad una soluzione alternativa alla soppressione del passaggio a livello delle Ferrovie Nord e a una rotonda definitiva nella stessa area, con conseguente doppio senso di marcia in viale Garibaldi.

Per poter passare a un nuovo studio viabilistico è necessaria una modifica della convenzione che lega i diversi enti interessati al piano della viabilità connessa al Alptransit. Anche la richiesta per modificare la convenzione fa parte dei punti che verranno affrontati durante il consiglio comunale (clicca qui per visualizzare l’ordine del giorno).

La riapertura della strada provinciale dopo i lavori per Alptransit dovrebbe scattare nei prossimi giorni, in base a quanto dichiarato dal presidente della Provincia, Marco Magrini, in un recente incontro con gli amministratori lavenesi e i cittadini.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Luino | 30 Settembre 2025

Luino, Pellicini: «Passaggio a livello: giusto chiedere al Prefetto di convocare RFI»

Il consigliere di “Sogno di Frontiera” e deputato appoggia la richiesta del sindaco Bianchi: «Atteggiamento di RFI intollerabile, la città è tagliata in due»

Varese | 16 Luglio 2025

Alptransit, aperto ufficialmente il sottopasso di Laveno. Lavori in fase finale

In Provincia questa mattina il punto sui lavori di soppressione dei passaggi a livello nel paese lacustre. «Passo concreto verso una viabilità più sicura ed efficiente»

Laveno Mombello | 14 Luglio 2025

Riapre la strada tra Laveno e Cittiglio: via libera al traffico sulla nuova SP394dir

Dopo mesi di lavori per il sottopasso ferroviario, da oggi auto e moto possono tornare a percorrere la direttrice tra la Valcuvia e la sponda lavenese del lago Maggiore

Luino | 25 Giugno 2025

Luino, ritardi nel sottopasso ferroviario di via Cairoli: Pellicini interroga il ministro Salvini

Il deputato luinese di Fratelli d’Italia chiede tempi certi per l’avvio e il completamento dei lavori, già appaltati da RFI nel 2023 ma mai partiti. «Luino merita infrastrutture moderne e funzionali»

Laveno Mombello | 4 Giugno 2025

Laveno, cantiere di via Ceretti: lavori in ritardo. «La strada resta chiusa»

L'intervento della Provincia proseguirà per circa un mese. Slitta la riapertura annunciata per l'inizio di giugno. Santagostino: «Il Comune non ha responsabilità»

Laveno Mombello | 24 Maggio 2025

Laveno, viabilità: «Trasporti eccezionali a rischio con il vecchio progetto»

La criticità è evidenziata nel piano alternativo voluto dal Comune. Con la soluzione approvata nel 2018, secondo Civitas, le consegne estive per la Cartiera non sarebbero garantite

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com