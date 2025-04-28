Laveno, Alptransit e viabilità: l’iter riparte dal consiglio comunale

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Nuova viabilità nel centro di Laveno Mombello con le modifiche alla circolazione legate ad Alptransit. Il tema torna sui banchi del consiglio comunale con la seduta in programma alle 20.30 di oggi, lunedì 28 aprile.

In aula consiliare l’amministrazione Civitas farà un nuovo passo avanti verso l’obiettivo di modificare il progetto viabilistico approvato nel 2018 e ritenuto inadeguato, per il traffico lavenese, dalla giunta Santagostino.

Proprio il sindaco nei giorni scorsi ha fatto sapere dell’accordo raggiunto con gli altri enti coinvolti nei lavori: Regione Lombardia e Provincia di Varese. Accordo grazie al quale il Comune potrà lavorare su un nuovo progetto che conduca ad una soluzione alternativa alla soppressione del passaggio a livello delle Ferrovie Nord e a una rotonda definitiva nella stessa area, con conseguente doppio senso di marcia in viale Garibaldi.

Per poter passare a un nuovo studio viabilistico è necessaria una modifica della convenzione che lega i diversi enti interessati al piano della viabilità connessa al Alptransit. Anche la richiesta per modificare la convenzione fa parte dei punti che verranno affrontati durante il consiglio comunale (clicca qui per visualizzare l’ordine del giorno).

La riapertura della strada provinciale dopo i lavori per Alptransit dovrebbe scattare nei prossimi giorni, in base a quanto dichiarato dal presidente della Provincia, Marco Magrini, in un recente incontro con gli amministratori lavenesi e i cittadini.