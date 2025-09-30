Luino, Pellicini: «Passaggio a livello: giusto chiedere al Prefetto di convocare RFI»

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Anche il deputato e consigliere di “Sogno di Frontiera” Andrea Pellicini appoggia l’appello rivolto dal sindaco di Luino Enrico Bianchi al Prefetto di Varese affinché solleciti RFI ad avviare i tanto attesi lavori del sottopasso ferroviario di via Voldomino, necessario per sopperire alla chiusura del relativo passaggio a livello prevista dal progetto AlpTransit.

Pellicini dunque concorda con la richiesta di «convocare con urgenza RFI che non dà risposte ed è completamente ferma nel cantiere del passaggio a livello».

Anche perché, afferma, «non si tratta di un normale appalto che non decolla. A causa del passaggio a livello spesso chiuso per l’aumento del traffico di AlpTransit, la città è tagliata in due, con colonne di macchine in attesa che le sbarre si riaprano», aggiunge, accodandosi a quanto sostenuto anche dal primo cittadino.

«L’atteggiamento di RFI è intollerabile ed è offensivo nei confronti del Comune di Luino. C’è un assoluto immobilismo, dall’orologio fermo da anni sulla Stazione Internazionale (atto di sciatteria insopportabile) alle questioni più delicate come quella relativa a questo appalto. Noi, dall’opposizione, – conclude Pellicini – sosteniamo dunque l’iniziativa del sindaco Bianchi e ci uniamo alla richiesta rivolta al Prefetto Pasquariello. Chiediamo anche che all’incontro siano presenti il Presidente della Provincia di Varese e l’assessore alle infrastrutture di Regione Lombardia».