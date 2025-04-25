“Berlino Estate ’42” a Grantola, film su Resistenza e amore durante la seconda guerra mondiale

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Dal 25 al 27 aprile, il Cinema Mignon di Grantola propone una pellicola di grande intensità storica e emotiva: “Berlino Estate ’42”. Diretto dal regista tedesco Andreas Dresen, il film si sviluppa intorno alla storia di Hilde, una giovane donna che, durante la Seconda guerra mondiale, entra a far parte della Resistenza tedesca.

Interpretata da Liv Lisa Fries, la protagonista vive un’esistenza sospesa tra il desiderio di lottare per un mondo migliore e il bisogno di vivere appieno un amore che la guerra minaccia di strappare via. La storia si svolge nel cuore di Berlino, nell’estate del 1942, un periodo segnato da tensioni e violenze ma anche dalla forza di una speranza che non muore mai.

La trama di “Berlino Estate ’42” non solo esplora il lato umano della guerra, ma getta anche una luce sulla Resistenza tedesca e sul coraggio delle donne che, seppur nell’ombra, hanno contribuito alla lotta contro il regime nazista. Il film non è solo una narrazione storica, ma un affresco emotivo che racconta la forza dell’amore e della resilienza in tempi di oppressione.

Il Cinema Mignon di Grantola ospiterà questa intensa riflessione storica con proiezioni nei seguenti orari: oggi, venerdì 25 aprile alle ore 16, 18 e 21; sabato 26 aprile alle 21; e domenica 27 aprile alle 16 e 18.