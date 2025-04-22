Papa Francesco, anche il Varesotto piange la sua scomparsa: «Luce nelle periferie del mondo»

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Anche la Provincia di Varese si unisce al cordoglio per la morte di Papa Francesco, avvenuta nella giornata di lunedì 21 aprile: «Una notizia che ha scosso il mondo intero e che ha aperto un profondo momento di riflessione per credenti e non, per chi ha seguito il suo pontificato da vicino e per chi, pur distante dalla Chiesa, ne ha riconosciuto la forza morale e il messaggio universale».

A esprimere ufficialmente la vicinanza del territorio varesino è stato Marco Magrini, Presidente della Provincia, che ha voluto ricordare con parole sentite la figura di Jorge Mario Bergoglio, primo Papa latinoamericano, che fin dalla sua elezione nel 2013 ha dato un’impronta innovativa e inclusiva alla Chiesa: «Con profondo dolore – ha affermato Magrini – l’Amministrazione Provinciale di Varese si unisce al cordoglio della grande comunità della Chiesa, della società tutta che ha riconosciuto in Papa Francesco qualcuno che travalica la “sola” guida spirituale, individuandolo anche come guida fortemente “politica”».

Nel suo messaggio, il presidente ha voluto anche sottolineare l’approccio riformista del Pontefice, capace di parlare al cuore della società contemporanea con coraggio e determinazione: «Francesco è stato più di ogni altro il Pontefice delle periferie del mondo – ha proseguito – ha sempre privilegiato gli angoli del pianeta dimenticati dal mondo, accendendo lui i riflettori su realtà che rischiano di essere perennemente in secondo piano».

Nel ricordo affidato alla stampa, Magrini ha infine richiamato l’impegno costante di Papa Francesco su temi cruciali: «Un esempio per il mondo politico tutto in ordine al suo essere riformista guardando ai tempi che si vivono. Diversi i temi del suo impegno: dalla giustizia sociale alla lotta alle disuguaglianze, l’accoglienza, il rispetto per il pianeta e l’ambiente e infine la pace. Proprio sui conflitti in corso, da anni ha fatto appello – inascoltato – per la fine dei bombardamenti che “sentiva” sul proprio corpo, incoraggiando invece a mostrare amore universale».