Sanità in Lombardia, incontro a Maccagno con i consiglieri regionali Astuti e Borghetti

Il Partito Democratico di Maccagno con Pino e Veddasca promuove un incontro pubblico per discutere delle problematiche legate alla sanità in Lombardia. L’appuntamento è fissato per giovedì 13 marzo alle ore 20.45 presso il Punto d’Incontro di Maccagno, situato nel Complesso Auditorium con ingresso da via Pietro Valsecchi 21.

Al centro del dibattito vi saranno temi di grande rilevanza per i cittadini, come le lunghe liste d’attesa, la gestione delle disabilità e la carenza di medici di base. Interverranno i consiglieri regionali Samuele Astuti, presidente della Commissione Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, e Carlo Borghetti, Capogruppo PD in Commissione Sanità, che illustreranno le criticità del sistema sanitario regionale e le possibili strategie per migliorare i servizi offerti.

A moderare l’incontro sarà Fabio Passera, consigliere della Provincia di Varese. L’iniziativa vuole offrire uno spazio di confronto tra i cittadini e i rappresentanti istituzionali per approfondire le prospettive future della sanità lombarda e valutare soluzioni per rendere il servizio più efficiente e accessibile.

«L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e contribuire con domande e riflessioni. Sarà un’occasione per ascoltare direttamente chi si occupa delle politiche sanitarie regionali e per discutere insieme le possibili risposte alle esigenze del territorio», commenta Alfredo Petitto, segretario del Circolo PD di Maccagno con Pino e Veddasca.