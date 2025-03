Centinaia di maschere e tanta allegria, un successo per il “Carnevale Luinese”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Sole, musica, coriandoli e tantissime maschere hanno dato vita a un’edizione indimenticabile del “Carnevale Luinese”.

Centinaia di adulti e bambini si sono riversati nelle strade della città lacustre indossando costumi colorati e trasformando piazza Garibaldi nell’epicentro della festa con una grande partecipazione, un tripudio di colori e allegria che ha animato il centro cittadino.

Dopo la consegna delle chiavi della città al Re Verbano e alla Regina Luina, avvenuta sul palco alla presenza del sindaco Enrico Bianchi e del sindaco dei ragazzi Ferdinando Lombardo, il corteo mascherato ha preso il via: un lungo e rumoroso serpentone di persone ha attraversato via Vittorio Veneto, via XXV Aprile e via XV Agosto, facendo tappa nuovamente in piazza Garibaldi. Qui, tra balli e musica, si sono esibiti i dieci gruppi in concorso, sfilando davanti alla giuria incaricata di premiare i costumi più originali.

Il pomeriggio è poi proseguito all’oratorio San Luigi, dove lo staff della Nuova Pro Loco Città di Luino ha accolto i partecipanti con uno stand gastronomico.

Durante la cerimonia di premiazione, sono stati assegnati i premi ai gruppi vincitori: il primo premio, un voucher del valore di 600 euro, è andato a “Il meraviglioso mondo delle Api” della scuola dell’infanzia di “Maria Ausiliatrice”; il secondo premio, da 450 euro, è stato assegnato al gruppo “Agli Elementi vincenti con Alice nel Paese delle Meraviglie”; il terzo premio, un voucher da 250 euro, è andato agli “Sticktaculari” della scuola primaria di Voldomino. Infine, il premio simpatia è stato vinto dal gruppo “Le Winx”.

Anche le maschere individuali più originali hanno ricevuto dei riconoscimenti: il primo premio, da 200 euro, è stato assegnato a “Pinocchio con la balena e la Fata Turchina”; il secondo premio, del valore di 150 euro, è andato alla coppia “Van Gogh e il suo ritratto”; il terzo premio, un voucher da 50 euro, è stato attribuito alla coppia delle “Maschere Veneziane”.

Gli organizzatori – il Comune, la Nuova Pro Loco Città di Luino, Confcommercio Ascom Luino, il Gruppo Commercianti e la Comunità Pastorale – si sono detti molto soddisfatti della bella riuscita dell’evento e, sotto il brand “LuinoInFesta”, hanno confermato la volontà di riproporre il concorso a premi anche il prossimo anno, auspicando che possa diventare una tradizione consolidata del Carnevale Luinese e coinvolgere sempre più gruppi tematici. L’invito è già stato lanciato a scuole e cittadini affinché inizino a pensare alle idee per l’edizione futura.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i partecipanti, che con la loro creatività e impegno hanno reso la scelta della giuria particolarmente difficile. L’entusiasmo e la partecipazione di questa edizione fanno ben sperare per un Carnevale 2026 ancora più ricco di sorprese e divertimento.