Festa doppia a Maccagno con il “Carnevale dell’Imperatrice”

Sabato 8 marzo, il borgo di Maccagno con Pino e Veddasca si trasformerà in un vivace palcoscenico di festa con il Carnevale dell’Imperatrice.

L’evento, che unisce tradizione, divertimento e storia, offrirà un ricco programma di attività per tutte le età. Dalla mattina fino al pomeriggio inoltrato, i partecipanti potranno immergersi in un’atmosfera di allegria, tra laboratori creativi, spettacoli e l’immancabile risotto di carnevale in piazza Vittorio Veneto (piazza della stazione).

Questa edizione del Carnevale avrà un valore simbolico ancora più forte, poiché coinciderà con la Giornata Internazionale della Donna. Sarà quindi un’occasione speciale per celebrare entrambe le ricorrenze in compagnia dell’imperatrice e dell’imperatore, che guideranno i festeggiamenti rievocando la leggenda del “Brüsapadell”.

Le attività prenderanno il via alle 10.30 con i laboratori creativi a cura de “La casa dei colori e delle forme”, pensati per coinvolgere i più piccoli in momenti di espressione artistica e manuale. A mezzogiorno, tutti a tavola per gustare il tradizionale risotto di Carnevale, un piatto che non può mancare in questa giornata di festa.

Nel pomeriggio, alle 14.30, spazio all’intrattenimento con uno spettacolo dedicato ai bambini, accompagnato da musica e animazione per divertire grandi e piccoli. Alle 16.00 si terrà la premiazione delle maschere più originali e, per concludere in dolcezza, verrà offerta una merenda a base di chiacchiere e tortelli, delizie tipiche del periodo carnevalesco.