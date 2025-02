Trofeo Binda: Luino, Cittiglio e Maccagno alla Camera per la presentazione della Coppa Italia delle Regioni

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Ieri, giovedì 27 febbraio, alla Camera dei Deputati, la Lega del Ciclismo Professionistico ha presentato la seconda edizione della Coppa Italia delle Regioni nell’ambito di un incontro che ha trattato il tema “Ciclismo, Valori e Territori”.

La Coppa Italia delle Regioni 2025 segna l’ingresso del ciclismo femminile nella Lega Professionisti che, tra tutti gli altri scopi, ha quello di garantire la parità di trattamento economico con i colleghi maschi.

«Un traguardo importante – sottolinea Mario Minervino, patron della Cycling Sport Promotion – per il quale ci complimentiamo con l’onorevole Roberto Pella e la Lega nella quale siamo entrati volentieri a far parte. A Roma abbiamo vissuto una giornata storica insieme ai rappresentanti delle comunità di Cittiglio, Luino e Maccagno con Pino e Veddasca, ma è come se alla Camera dei Deputati ci fossero stati tutti i comuni delle Valli del Verbano che ospitano il Trofeo Binda».

All’incontro sono intervenuti: Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei deputati; Roberto Pella, Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico; Vito Bardi, Coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Presidente Regione Basilicata; Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Giancarlo Giorgetti (in video) Ministro dell’Economia e delle Finanze; Eugenia Maria Roccella, Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità; Daniela Santanché, Ministra del Turismo; i campioni Gianni Bugno, Vincenzo Nibali, Giuseppe Saronni, Francesco Moser.

A rappresentare l’entusiasmo del territorio che ospita il trofeo Binda sono stati: Mario Minervino (presidente Cycling Sport Promotion); Enrico Bianchi, sindaco di Luino; Rossella Magnani, Diego Fiore e Giovanni D’Angelo, sindaco, vicesindaco e assessore di Cittiglio; Ivan Vargiu e Patrizia Villani, sindaco e vicesindaco di Maccagno con Pino e Veddasca.

Frattanto si arricchisce il programma delle iniziative che precedono il Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio e il Piccolo trofeo Binda – Valli del Verbano, in programma domenica 16 marzo con partenza da Luino e arrivo a Cittiglio.

Venerdì 14 marzo alle ore 21.00, Palazzo Verbania, a Luino, ospiterà, a cura dell’assessore Ivan Martinelli, un incontro aperto a tutta la cittadinanza dal titolo La strada è di tutti a partire dal più fragile, con riflessioni sul tema da parte degli studenti dell’ISIS “Città di Luino – Carlo Volontè” e del liceo “Vittorio Sereni”. Parteciperanno anche Marco e Giacomo Scarponi (segretario generale e presidente della Fondazione Scarponi), l’ingegner Riccardo Aceti (progettista impianti sportivi), Matteo Dondè (architetto urbanista), Giuseppe Martinelli (ex ciclista e direttore sportivo) e la giornalista Stefania Bardelli.

Inoltre sabato 15 marzo, sempre a Luino, avrà luogo la quarta edizione di pedaliAMO insieme, la festa del papà in bicicletta: una passeggiata non competitiva aperta ad ogni tipo di bicicletta con ritrovo in piazza Libertà alle ore 15.00. Saranno presenti Marco e Giacomo Scarponi.