Luino, centrodestra verso le Comunali: «Al 99% sarà Pellicini il candidato sindaco»

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Il dibattito politico a Luino in vista delle prossime elezioni amministrative continua a muoversi sul terreno delle indiscrezioni. Nelle ultime settimane, infatti, diverse voci ufficiose indicano che il centrodestra unito starebbe guardando con attenzione al nome di Andrea Pellicini come unico possibile candidato alla carica di sindaco, incarico già ricoperto nei due mandati tra il 2010 e il 2020.

Secondo quanto filtra dagli ambienti politici locali, l’ipotesi di una sua candidatura sarebbe condivisa da tutte le componenti della coalizione di centrodestra, che comprenderebbe Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Lombardia Ideale e Noi Moderati, orientate a presentarsi unite all’appuntamento elettorale.

Qualche politico vicino al gruppo parla di una percentuale che lo vedrebbe «candidato sindaco al 99%». Questa situazione andrebbe così a smentire le potenziali ipotesi paventate prima di Natale, che parlavano di altri politici pronte a guidare il centrodestra nelle amministrative del 2026. Si tratta di ipotesi che, con il passare dei giorni, si stanno lentamente sgretolando.

Il tema, tuttavia, resta al momento confinato al livello delle valutazioni informali. Nessuna investitura ufficiale è stata ancora annunciata e il quadro rimane in evoluzione, anche alla luce dei tempi politici che solitamente non sono così immediati. Interpellato direttamente sulle indiscrezioni che lo riguardano, Pellicini ha chiarito di non voler alimentare anticipazioni. Il deputato ha spiegato che, in questa fase, la sua attenzione è concentrata su un impegno specifico e già in corso a Roma.

In particolare, Pellicini ha ricordato di essere impegnato sull’imminente referendum della giustizia, un percorso complesso che lo vede coinvolto da oltre due anni all’interno della commissione Giustizia e successivamente nel lavoro svolto in aula alla Camera dei Deputati. Un iter che, come sottolineato dallo stesso parlamentare, è ormai entrato in una fase delicata e conclusiva.

Questo contesto contribuisce ulteriormente a spiegare la cautela mostrata dall’interessato rispetto alle ipotesi che circolano a livello locale. Al momento, dunque, ogni ufficialità sul futuro assetto delle candidature resta sospesa, in attesa che si chiariscano tempi e priorità.

Nel frattempo, a Luino il confronto politico prosegue e l’attenzione resta alta su quello che sarà il quadro definitivo delle liste e dei nomi in campo, con il centrodestra che appare intenzionato in ogni caso a presentarsi compatto, a differenza di quanto avvenuto nel corso dell’ultima campagna elettorale cinque anni fa.

Dall’altra parte, invece, pare che il gruppo di maggioranza “Proposta per Luino”, seppur con qualche defezione e qualche nuova figura da inserire al suo interno, possa rimanere il medesimo, e le stesse voci di corridoio indicherebbero Enrico Bianchi come figura centrale del progetto, in un’ottica di ricandidatura a sindaco. Anche in questo caso, però, ancora nessuna conferma ufficiale.

Nel frattempo, invece, proseguono le campagne elettorali dei due esponenti civici, Marco Massarenti e Furio Artoni, che hanno già ufficializzato la loro discesa in campo, in attesa che qualche altra lista e candidato sindaco possano ampliare il quadro delle elezioni amministrative 2026 che si terranno in primavera. Con tutta probabilità tra aprile e giugno.