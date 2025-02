Meteo nel Varesotto, un bel venerdì prima di un peggioramento. Ma domenica torna il sole

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da www.varesenoi.it) Un bel venerdì prima di un peggioramento che oscurerà la prima parte del weekend, ma da domenica per parecchi giorni tornerà il sole con massime prima attorno a 14 gradi, e poi sempre più alte: sono le previsioni del Centro Geofisico Prealpino che per oggi, venerdì 28 febbraio, attende cieli abbastanza soleggiati in provincia di Varese con velature di nubi alte. Passaggi nuvolosi più densi ed estesi sulla pianura padana che raggiungeranno anche le Prealpi in serata. Asciutto o quattro gocce di pioggia nella notte. Massime tra 10 e 13 gradi.

Domani, sabato, ecco il peggioramento con cielo nuvoloso e alcune piogge intermittenti, soprattutto lungo le Prealpi. Rare schiarite. Sulle Alpi occidentali deboli nevicate oltre 800 metri. Solo qualche fiocco sulla Valtellina. Minime: 6/8°C. Massime: 8/10°C.

Domenica ritorno a tempo soleggiato con residui passaggi nuvolosi al mattino verso il Piemonte. All’alba qualche banco di nebbia e locali brinate. Minime: 1/4°C. Massime: 11/13°C.

Lunedì e martedì bel tempo. Brinate e qualche banco di nebbia all’alba. Massime in rialzo verso 12/14°C.