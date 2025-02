Provincia di Varese sempre più turistica: parlano i dati

Tempo medio di lettura: 3 minuti

La provincia di Varese arriva a quota 2 milioni e 700 mila presenze turistiche nel 2024, con un +18,6% rispetto al 2019 e del 11,5% rispetto al 2023.

A rivelarlo sono le stime elaborate dall’Ufficio analisi economiche di Camera di Commercio di Varese, a partire dai dati Ross1000 – Polis Regione Lombardia, e presentate oggi (9 febbraio) alla BIT 2025, in occasione dell’evento ufficiale dedicato alla nuova Fondazione Varese Welcome.

“Un risultato che ci incoraggia a proseguire nella valorizzazione dell’attrattività turistica del territorio – dice Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese -. Non è un caso che proprio in questo momento sia sorta la necessità di fare un salto di qualità e avviare un percorso di condivisione totale con il territorio, il cui primo risultato è la costituzione della nuova Fondazione per il turismo Varese Welcome”.

Anche gli arrivi hanno registrato un incremento significativo superando il milione e mezzo di turisti (+7,5% rispetto al 2019 e + 12% rispetto al 2023). La permanenza media si attesta intorno a 1,8 giorni, confermando una tendenza di crescita rispetto ai livelli pre pandemia.

Trend positivi sono stati evidenziati sia nelle strutture alberghiere, sia nelle extralberghiere: le prime si confermano la scelta principale per l’ospitalità turistica, con 2 milioni di pernottamenti e 1 milione e 300 mila arrivi (85% del totale). Le seconde, quelle extra alberghiere, hanno raggiunto 200 mila arrivi (15% del totale) e 750 mila presenze registrate, segnando una crescita significativa.

Il turismo internazionale, inoltre, ha visto una forte espansione: i turisti stranieri rappresentano il 65% degli arrivi e delle presenze nel 2024, consolidando il trend di crescita rispetto agli anni precedenti. Gli arrivi dall’estero hanno superato 1 milione di unità, con un incremento del +14,3% rispetto al 2019 e del +15,9% rispetto al 2023. Le presenze internazionali sono salite a 1 milione e 800 mila (+15,5% rispetto al 2023 e +27,4% rispetto al 2019). I principali Paesi di provenienza dei turisti per quanto riguarda le presenze restano Germania, Stati Uniti, Francia, Svizzera.

Per proseguire con l’analisi territoriale, è importante evidenziare la morfologia del territorio di Varese, che beneficia della vicinanza all’aeroporto di Malpensa e alle zone dei laghi. L’area dell’aeroporto di Malpensa si conferma un hub turistico di rilevanza strategica, con 800.000 arrivi (+18,2% rispetto al 2023) e 1,1 milioni di presenze.

Il Lago Maggiore si distingue per la durata media del soggiorno (3,5 giorni), registrando 130.000 arrivi e 450.000 presenze. Anche i laghi di Varese e Ceresio hanno visto nel tempo una crescita dei flussi turistici, in particolare il Lago Ceresio ha raddoppiato le presenze rispetto al 2019.

Grazie a questi dati incoraggianti e alle strategie promosse, la provincia di Varese si conferma una destinazione turistica sempre più competitiva e attrattiva a livello nazionale e internazionale.

Questo è il punto di partenza per la nuova Fondazione Varese Welcome, la cui costituzione è frutto di un roadshow durato diversi mesi durante i quali Camera di Commercio di Varese, socio fondatore, ha incontrato oltre 50 Comuni.

“Sono stati momenti di forte condivisione che ci hanno permesso di incontrare tanti amministratori pubblici appassionati del loro lavoro e del territorio che rappresentano – spiega Mauro Vitiello -. Sono convinto che tutta questa energia positiva, questo clima partecipativo e collaborativo, potrà portare a ulteriori risultati di crescita a beneficio di tutti. Ora siamo pronti alla fase di raccolta delle adesioni formali, quindi passeremo all’operatività”.

Una partecipazione corale che si è registrata anche in occasione dell’incontro di Kick-off svoltosi alla BIT, alla presenza delle massime autorità regionali che hanno rivolto un plauso all’iniziativa. Hanno, infatti, partecipato molti rappresentanti di diversi comuni della provincia di Varese che hanno già manifestato l’interesse ad aderire alla Fondazione e che hanno anche collaborato alla riuscita dello stand mettendo a disposizione materiale turistico dei propri territori per i visitatori della manifestazione.

Con la presenza alla BIT si sono poste le basi per consolidare, rilanciare e mettere a fattor comune l’intenso lavoro e le tante risorse impegnate nel settore turistico in molti anni da parte di Camera di Commercio, degli operatori e degli enti che a diverso titolo si occupano di turismo.