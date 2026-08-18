Come va l’economia di confine con il Canton Ticino? «Regge ma ci sono fragilità»

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È stato pubblicato sul portale statistico di Camera di Commercio di Varese, l’analisi dell’evoluzione economica del 2025 e dei primi mesi del 2026 per l’area transfrontaliera ticinese intitolata “Un’economia, quattro territori: la congiuntura insubrica a confronto”.

Si tratta della restituzione delle riflessioni condivise all’interno del gruppo di lavoro “Analisi e armonizzazione dati”, del quale fa parte l’Ufficio Analisi Economiche dell’ente camerale di Varese insieme alle Camere di Commercio di confine, Como–Lecco e Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e all’Ufficio Statistica del Cantone Ticino.

«Ne emerge il ritratto di una regione transfrontaliera che nel 2025 ha retto meglio delle attese, ma con alcune fragilità – sottolineano dalla Camera di Commercio di Varese – mercato del lavoro, industria, costruzioni, commercio e turismo raccontano storie diverse da territorio a territorio, pur condividendo alcuni trend comuni: l’invecchiamento demografico, la carenza di manodopera qualificata, la dipendenza da singoli comparti trainanti e squilibri interni tra imprese strutturate e microimprese».

«Il 2026 si apre all’insegna di un’incertezza che non è più un episodio passeggero, tra escalation in Medio Oriente, tensioni commerciali internazionali e una fiducia dei consumatori ancora debole», concludono.