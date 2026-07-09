Movida, nuovo protocollo a Varese: regole più severe anche per i locali del Nord della provincia

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Un nuovo modello di collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e gestori dei pubblici esercizi per rendere più sicura la movida in tutta la provincia di Varese. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa per la gestione partecipata della movida, che è stato sottoscritto il 9 luglio in Prefettura e che resterà in vigore fino al 30 settembre 2029.

L’iniziativa interessa l’intero territorio provinciale, compreso il Nord del Varesotto, dove durante la stagione estiva località come Luino, il Lago Maggiore, il Lago Ceresio e numerosi centri turistici registrano una forte presenza di residenti e visitatori nelle ore serali. L’obiettivo è quello di favorire una movida sicura, conciliando le esigenze delle attività economiche con quelle dei cittadini e del decoro urbano.

Il protocollo nasce dalla collaborazione tra la Prefettura di Varese, la Camera di Commercio di Varese, FIPE Confcommercio e Confesercenti Lombardia, con il coinvolgimento dei Comuni capoluogo e dei principali centri della provincia, tra cui anche Luino, oltre alle forze di polizia provinciali.

L’adesione da parte dei titolari dei pubblici esercizi sarà volontaria, ma riservata alle attività in possesso di specifici requisiti di affidabilità sotto il profilo della sicurezza. Potranno aderire i gestori che non siano destinatari di misure di prevenzione o di recenti provvedimenti di sospensione o chiusura legati a problematiche di ordine pubblico.

Tra gli impegni previsti figurano il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, l’adeguata illuminazione delle aree esterne e dei parcheggi, il rispetto rigoroso delle norme a tutela dei minori nella somministrazione di alcolici e l’adozione di un vero e proprio Codice di condotta dell’avventore, che dovrà essere esposto nei locali e pubblicato anche sui siti internet degli esercizi aderenti.

Il codice fisserà alcune regole precise per i clienti. Sarà vietato introdurre armi improprie, spray urticanti, sostanze stupefacenti o bevande alcoliche acquistate altrove. Saranno inoltre vietati comportamenti molesti, l’abbandono di rifiuti e qualsiasi azione che possa compromettere la sicurezza o la quiete pubblica. In caso di violazioni, l’esercente potrà rifiutare l’accesso o allontanare l’avventore, segnalando eventuali illeciti alle forze dell’ordine.

Per i locali che organizzano spettacoli e intrattenimenti sarà incentivato l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo e dovrà essere individuato un referente per la sicurezza, punto di contatto diretto con Questura e Arma dei Carabinieri per la gestione di eventi con particolare afflusso di pubblico o situazioni che richiedano attenzione sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Il protocollo introduce inoltre un sistema di premialità per gli esercenti che adotteranno tutte le misure previste. Tra gli elementi valutati figurano l’installazione della videosorveglianza, la corretta illuminazione delle aree esterne, il rispetto della normativa sugli alcolici, la collaborazione con le forze dell’ordine e la formazione del personale. Anche la Camera di Commercio di Varese potrà sostenere economicamente gli investimenti attraverso specifici bandi destinati alle imprese aderenti.

Il documento prevede infine l’istituzione di una Cabina di Regia, composta dai rappresentanti degli enti e delle associazioni firmatarie, che si riunirà almeno due volte l’anno per monitorare l’attuazione dell’intesa e valutarne i risultati. Gli esiti saranno trasmessi annualmente al Ministero dell’Interno, mentre la validità del protocollo è fissata fino al 30 settembre 2029.