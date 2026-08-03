Sostenibilità al centro per il 70% delle imprese varesine fra ambiente, energia e benessere

Tempo medio di lettura: 2 minuti

La sostenibilità si conferma una leva strategica imprescindibile per il tessuto produttivo varesino. È quanto emerge dall’indagine congiunturale condotta da Unioncamere Lombardia e riferita al primo trimestre del 2026, che ha posto le tematiche ESG ed ecologiche al centro della propria analisi.

Dall’indagine, disponibile sul portale OsserVa della Camera di Commercio di Varese, si rileva infatti che circa il 70% delle imprese partecipanti, indipendentemente dal settore di appartenenza, considera la sostenibilità un argomento di primaria importanza, con punte d’eccellenza che superano la media provinciale nell’industria, dove la percentuale raggiunge il 74%, e nel commercio, attestatosi al 73%.

L’impegno delle aziende della provincia di Varese nel ridurre il proprio impatto ambientale si traduce in un mix equilibrato tra prassi trasversali e strategie verticali.

Se da un lato la raccolta differenziata, praticata dalla quasi totalità delle realtà produttive, e gli sforzi legati al contenimento dei consumi energetici rappresentano un patrimonio operativo condiviso sull’intero territorio, dall’altro emergono chiare specificità settoriali. Il comparto manifatturiero concentra le proprie risorse prioritariamente sul controllo delle emissioni, misura adottata dal 76,8% delle imprese; il commercio punta con decisione sulla selezione di canali di fornitura sostenibili, scelta effettuata dal 66% degli operatori; l’artigianato fa del riciclo degli scarti di produzione il suo punto di forza con il 67,8% di adesioni. I servizi, infine, investono sul capitale umano inserendo direttamente in organico una figura dedicata alla gestione della sostenibilità nel 56,5% dei casi.

Parallelamente, l’indagine rileva come vi siano ancora ampi margini di sviluppo per quelle azioni non ancora capillarmente diffuse nei processi aziendali locali, quali il riutilizzo di prodotti ritirati dal mercato, il trattamento delle acque reflue e la riduzione del materiale impiegato nei cicli produttivi.

Sul fronte dell’approvvigionamento energetico, la maggioranza delle aziende varesine segnala che soltanto una quota contenuta del proprio fabbisogno viene autoprodotta con fonti rinnovabili, mantenendo un ricorso prevalente e strutturato a fonti esterne e terze. Nell’ultimo anno questa dipendenza energetica dall’esterno è rimasta sostanzialmente invariata per gran parte del tessuto produttivo e solo una percentuale minima di imprese è riuscita a ridurre la quota di energia prodotta da fonti fossili.

In questo contesto, per accompagnare le imprese verso una maggiore autonomia, Camera di Commercio di Varese, in collaborazione con l’Associazione Multicabina Malpensa Insubria CER, ha organizzato il 25 settembre un evento dedicato all’introduzione delle rinnovabili con l’obiettivo di dare nuovo impulso allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Per quanto concerne la sfera sociale, la sostenibilità sta gradualmente assumendo un’importanza sempre più centrale nelle dinamiche d’impresa, traducendosi in una diffusa attenzione rivolta verso l’interno dell’organizzazione. A prescindere dal comparto di appartenenza, si registra infatti una propensione per la formazione continua del personale, per la valutazione condivisa del benessere lavorativo con i propri dipendenti e per l’adozione di rigorosi criteri di uguaglianza nelle procedure di selezione dell’organico. In particolare, più della metà delle imprese nei settori dell’industria e del commercio (54% e 55%) intraprende o ha in programma azioni per ridurre il proprio impatto sociale.

Nel complesso, l’indagine restituisce un quadro in cui la sostenibilità è sempre più integrata nelle scelte delle imprese varesine. Pur con approcci differenti e margini di miglioramento ancora evidenti, i risultati mostrano un tessuto produttivo che sta progressivamente incorporando i principi ESG nelle proprie strategie e nella gestione delle attività.