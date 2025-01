Martino Pirone presenta a Luino il suo libro “Ricordi e pensieri di una vita”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Sabato 11 gennaio, alle ore 17, la Sala Conferenze della Biblioteca Civica di Luino, in Piazza Risorgimento 2, ospiterà la presentazione del libro “Ricordi e pensieri di una vita” di Martino Pirone. L’evento rappresenta un’occasione unica per scoprire il percorso personale e professionale dell’autore, narrato attraverso un’opera che intreccia memorie, aneddoti e profonde riflessioni.

Martino Pirone, originario di Monteforte Irpino, racconta nel libro la sua vita, segnata dal trasferimento giovanile a Varese, dove ha intrapreso una brillante carriera presso la Prefettura. L’opera si sviluppa come un viaggio nella memoria, in cui l’autore alterna ricordi del paese natale a episodi di vita lavorativa, viaggi e momenti trascorsi in famiglia. L’intento è quello di offrire al lettore uno sguardo intimo e sincero sulle esperienze che hanno plasmato il suo cammino, accompagnandolo in una riflessione sulla vita e sui cambiamenti sociali e culturali degli ultimi decenni.

Alla presentazione interverranno figure di rilievo, che dialogheranno con l’autore per arricchire il dibattito. Il professor Roberto Leonardi, presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, il dottor Alfredo Salvi, psicologo, e il dottor Riccardo Chisari, bioarchitetto specializzato in architettura sostenibile, offriranno spunti e approfondimenti legati alle tematiche trattate nel libro. La loro partecipazione contribuirà a creare un dialogo coinvolgente e stimolante per il pubblico presente.

Durante l’evento, è previsto anche l’intervento del dottor Salvatore Pasquariello, Prefetto di Varese, e dell’ingegnere Giuseppe Licata, Consigliere della Regione Lombardia. La loro presenza testimonia l’importanza del libro e il suo legame con la storia del territorio, sottolineando come le esperienze personali dell’autore si intreccino con la memoria collettiva.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la biblioteca al numero 0332 532885 o via mail all’indirizzo biblioteca@comune.luino.va.it.