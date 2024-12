Risveglio sotto zero nel Varesotto, questa sera possibili nevicate fino a 800-1000 metri

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da www.varesenoi.it) Risveglio sotto zero quello di oggi, sabato 7 dicembre, a Varese. La temperatura minima registrata infatti dalla centralina del Centro Geofisico Prealpino di Villa Baragiola ha fatto segnare -0,9 gradi alle 7.40 di stamani.

Un segno di come le temperature si stiano abbassando: dal tardo pomeriggio infatti è prevista l’irruzione di una “goccia fredda” con nubi e qualche precipitazione che a quote collinari potrebbe essere anche nevosa.

Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino annunciano infatti per oggi «gelate all’alba. Soleggiato al mattino, poi veloce aumento della copertura nuvolosa. Nevicate in serata e nella notte in montagna fino a circa 1000 metri localmente a quote più basse».

Per domani, giornata di domenica, tempo «nuvoloso con precipitazioni al mattino e nuovamente in serata. Neve portata dal vento sulle creste confinali e localmente fino a 800-1000 metri. Nevischio anche sulle pianure del Piemonte. Temperature in lieve aumento» spiegano i previsori varesini.

Da lunedì il tempo migliorerà e tornerà il sole: il Centro Geofisico infatti prevede «nuvoloso sulla fascia alpina con neve portata dal vento sulle creste confinali. Soleggiato con favonio in esaurimento sul resto della ragione. Temperature senza variazioni».