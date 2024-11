Frontalieri, mobilità tra Italia e Svizzera: strategie e innovazione per il futuro

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Si terrà venerdì 15 novembre a Luino l’incontro “Frontalieri e mobilità: strategie e innovazione per il futuro”, un’occasione di dialogo aperto sui temi della mobilità transfrontaliera e sulle sfide che i lavoratori pendolari affrontano quotidianamente.

Organizzato presso Bambù, in via Voldomino 13, l’evento vedrà la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni, con l’obiettivo di proporre strategie innovative per migliorare la sostenibilità e l’efficienza degli spostamenti tra Italia e Svizzera.

L’incontro si concentrerà in particolare sulle problematiche e le opportunità per la mobilità transfrontaliera, un settore in cui negli ultimi anni sono stati avviati diversi progetti volti a migliorare le condizioni di viaggio per i pendolari. Tra questi, il progetto Smart Border di Luino e l’iniziativa SMISTO della Regione Lombardia hanno portato importanti innovazioni, introducendo soluzioni come i parcheggi di interscambio per favorire l’uso del trasporto pubblico, la mobilità condivisa e una revisione degli orari dei treni TILO per facilitare i collegamenti.

Nonostante gli sforzi, i risultati non sempre sono stati all’altezza delle aspettative. Come sottolineato dagli esperti, le difficoltà principali risiedono nella resistenza al cambiamento da parte di molti lavoratori e nelle limitazioni dell’attuale rete di trasporti pubblici, soprattutto in Italia. La necessità di un cambiamento culturale e di infrastrutture adeguate è sempre più evidente, soprattutto alla luce della crescente attenzione verso soluzioni di trasporto sostenibile come il treno.

Tra i relatori interverranno Matteo Toson, ricercatore specializzato in mobilità e attuale mobility manager per “Bus for Fun”, Enrico Bianchi, sindaco di Luino, e Simone Castoldi, presidente della Comunità Montana Valli del Verbano. A rappresentare la Comunità Montana del Piambello ci sarà Paolo Sartorio, mentre Fabio Passera, consigliere provinciale con delega alla viabilità, offrirà una prospettiva sulla gestione delle infrastrutture viarie. Inoltre, il sindaco di Lavena Ponte Tresa e presidente dell’ACIF, Massimo Mastromarino, e il presidente dell’Associazione Frontalieri Ticino, Massimiliano Baioni, contribuiranno con la loro esperienza specifica nel supporto ai lavoratori frontalieri. A moderare l’incontro Agostino Nicolò, direttore di LuinoNotizie.it.

Il dibattito si preannuncia come un’opportunità per analizzare e confrontare diverse strategie, e per riflettere su come integrare soluzioni tecnologiche e infrastrutture fisiche. Solo una collaborazione sinergica tra pubblico e privato potrà, infatti, garantire una risposta efficace ai problemi di mobilità transfrontaliera, studiando soluzioni innovative e sostenibili per il futuro.

