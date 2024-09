“Il Pargolario”, al via laboratori per le scuole sul territorio di Caravate e Cuveglio

Tempo medio di lettura: 3 minuti

«Gli spazi semplicemente si misurano, si concedono o si possono anche negare. Quando però diventano qualcosa che ha a che fare con la memoria, con le emozioni e il desiderio allora diventano “luoghi”. È solo nei luoghi che avviene l’accoglienza. I nostri “luoghi” li abbiamo chiamati “spazi consapevoli” perché gli spazi che ci hanno concesso sono diventati luoghi per accogliere bambini e ragazzi, per svolgere laboratori artistici e non solo. Il laboratorio è infine un luogo di creatività e conoscenza, di sperimentazione, scoperta e autoapprendimento attraverso il gioco: è il luogo privilegiato del fare per capire, dove si fa “ginnastica mentale” e si costruisce il sapere».

Con queste parole Daniela Mior, presidente dell’associazione di Cuvio Il Pargolario, presenta i cinque laboratori gratuiti proposti a bambini e adolescenti presso le scuole di Cuveglio e Caravate grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

Il progetto nasce dall’adesione al bando della Fondazione per offrire ai bambini e agli adolescenti la possibilità di fruire di spazi altrimenti non utilizzati a tempo pieno e di identificare la scuola quale luogo di conoscenza, studio, aggregazione anche al di fuori dell’orario scolastico; creare opportunità di socializzazione, inclusione, educazione e formazione anche informale all’interno della propria scuola; contrastare il divario tra studenti provenienti da contesti familiari diversi per cultura e condizione sociale; garantire a tutti gli studenti le medesime e migliori condizioni di accesso ai percorsi di studio; prevenire e contrastare la dispersione scolastica, la povertà educativa, la discriminazione e la violenza di genere e il bullismo.

Nello specifico, i laboratori (che si svolgeranno in orario extrascolastico) sono:

– Yoga (per bambini dai 6 agli 11 anni): laboratorio trasversale che spazia dall’attività fisica a quella mentale e creativa

– Propedeutica musicale (per bambini dai 6 agli 11 anni): laboratorio educativo per conoscere i principali elementi della musica e di agire con essi, imparando ad ascoltare e capire ciò che quest’arte può offrire

– Mosaico (per bambini e ragazzi dai 6 agli 18 anni): laboratorio educativo artistico per apprendere l’arte musiva e valorizzare i territori comunali che già espongono mosaici sulla pubblica via

– Ceramica (per ragazzi dai 12 ai 18 anni): laboratorio educativo artistico per conoscere l’arte ceramista e gli importanti sviluppi territoriali, con valorizzazione del Museo Internazionale del Design Ceramico di Laveno

– Teatro (per ragazzi dai 12 ai 18 anni): il laboratorio teatrale è uno strumento pedagogicamente insostituibile per la crescita dei ragazzi, attraverso il quale possono recuperare il piacere della relazione con gli altri e del mondo reale circostante.

Il 3 ottobre, presso la scuola primaria di Cuveglio, partirà il laboratorio di musica per bambini dai 6 agli 11 anni, mentre il 15 ottobre, alla scuola secondaria di I grado di Caravate, il laboratorio di teatro per i ragazzi dai 11 ai 18 anni.

La presidente Daniela Mior rivolge un ringraziamento agli esperti che collaborano in questo progetto – Lorenza Cattalani (insegnante di Yoga), Sarah Dalla Costa (ceramista), Andrea Sala (mosaicista) – alle associazioni Musica per Varese – Cuveglio e Teatro Periferico di Cassano Valcuvia, ai dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi “G. e A. Frattini di Caravate e “D.Alighieri” di Cuveglio «che con grande entusiasmo hanno aderito alla rete di sostegno» e alle amministrazioni comunali di Caravate e Cuveglio «che, con altrettanto spirito collaborativo, hanno messo a disposizione i plessi scolastici».

La partecipazione ai laboratori è gratuita, non sono richiesti particolari requisiti e non occorre essere alunni del plesso dove si svolge l’attività. I posti però sono limitati ed è necessaria l’iscrizione, cliccando qui per il corso di musica e qui per quello di teatro.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Daniela al numero 3667550411 (anche via WhatsApp).