Marchirolo, nuovi veicoli per polizia locale e protezione civile

Il Comune di Marchirolo rinnova il parco veicoli della polizia locale e del gruppo di protezione civile. Fondi dell’ente e un contributo economico di Regione Lombardia, chiesto dal Comune attraverso un apposito bando pubblico, hanno consentito all’amministrazione guidata dal sindaco Emanuele Schipani di acquistare due mezzi per migliorare l’attività quotidiana degli agenti e quella dei volontari.

Auto e trattore

«Dovevamo sostituire la vecchia Fiat Panda in uso alla polizia locale, e ormai particolarmente datata», fa sapere il primo cittadino di Marchirolo. «Inoltre, grazie a questi investimenti, consegneremo al gruppo di protezione civile un trattore con attacco per la lama sgombraneve, e con possibilità di impiego anche per spargere il sale. Si tratta di un mezzo importante – sottolinea il sindaco – e di cui il gruppo è attualmente sprovvisto».

Le cifre

La polizia locale che ora opera sui territori di Marchirolo, Cadegliano Viconago e Cugliate Fabiasco, grazie ad un accordo raggiunto dai tre Comuni, ha già in uso la nuova Suzuki S- Cross del valore di 30.500 euro, acquistata con 24mila euro circa di fondi regionali. La restante parte è stata coperta dal Comune di Marchirolo, anche grazie alla vendita del vecchio veicolo, che andrà ad un Comune fuori provincia. Per il trattore, un New Holland Boomer del valore di 50mila euro circa (di 45mila euro il contributo dell’ente superiore) bisognerà attendere.

Neve e manutenzione boschi

«Il mezzo è ancora in carrozzeria per l’allestimento – precisa Schipani – ma contiamo di averlo a disposizione per questo inverno». Il trattore però non verrà impiegato soltanto nei mesi più freddi. «Grazie alle sue funzioni, il gruppo di protezione civile potrà usarlo anche per altre attività – sottolinea Schipani – come ad esempio quelle che riguardano la manutenzione delle aree boschive».