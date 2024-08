Ancora qualche temporale sul Varesotto, poi torna il bel tempo con temperature in aumento

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da www.varesenoi.it) Ancora qualche ora di instabilità con possibili temporali sul Varesotto, ma l’estate non è finita: ci aspettano giorni di sole con temperature, questa volta, nella media del periodo.

E’ quanto si legge nel bollettino meteo di oggi, martedì 27 anni, del Centro Geofisico Prealpino, che indica un «graduale aumento della pressione atmosferica inizialmente sul Mediterraneo e i Balcani e in seguito con l’espansione di un promontorio anticiclonico di matrice africana. I prossimi giorni saranno soleggiati e spesso asciutti. Ancora per oggi sono attesi passaggi nuvolosi con locali rovesci e temporali. Le temperature aumentano, ma si mantengono nelle medie del periodo».

Per oggi, martedì 27 agosto, i previsori varesini annunciano «nuvolosità irregolare al mattino con possibilità di locali rovesci o temporali sulla Lombardia Ovest. Nel pomeriggio qualche rovescio sulla Fascia Prealpina e il Garda. Temperature in lieve aumento», mentre domani «al mattino ancora locali rovesci, poi soleggiato. Formazione di cumuli nel pomeriggio con possibili temporali sulla fascia alpina. Temperature senza variazioni o in lieve aumento».

Giovedì avremo tempo «generalmente soleggiato» con «formazione di cumuli nelle ore più calde. Asciutto. Temperature in lieve aumento» con massime comprese tra i 28 e i 30 gradi. Per venerdì e sabato, secondo le previsioni del Centro Geofisico, avremo tempo «soleggiato con qualche passaggio nuvoloso in mattinata e formazione di cumuli nel pomeriggio. Asciutto o solo qualche locale rovescio. Temperature in lieve diminuzione».