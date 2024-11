Torna il sole sul Varesotto, ma meglio tenere a portata di mano gli ombrelli

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Si rivedono sole e temperature miti sul Varesotto, ma tenete a portata di male gli ombrelli. Dopo un paio di giorni di tregua dal maltempo, con massime che potrebbero arrivare e superare i 20 gradi, da mercoledì la pioggia tornerà a farci visita.

Sono le previsioni del Centro Geofisico Prealpino: «Correnti dai settori meridionali raggiungono le Alpi scorrendo tra una bassa pressione presente sull’Europa occidentale e un esteso anticiclone ad est. Prevalgono condizioni stabili oggi e domani, poi l’avvicinamento di un minimo depressionario determinerà un aumento della nuvolosità e probabili precipitazioni da mercoledì» si legge nel bollettino di oggi, lunedì 29 aprile.

Oggi il tempo si manterrà «abbastanza soleggiato ma con nuvolosità irregolare specialmente sul Piemonte e la Lombardia occidentale. Asciutto o solo rare gocce dal tardo pomeriggio» e le temperature massime saranno comprese tra i 15 e i 22 gradi, mentre domani «in mattinata e primo pomeriggio – si legge nel bollettino – ancora in buona parte soleggiato con passaggi nuvolosi irregolari sul Piemonte che diverranno via via più estesi con possibilità di qualche goccia in serata sui rilievi in prossimità del Verbano. Temperature massime in ulteriore aumento» che potranno arrivare a 24 gradi nelle aree più calde.

Da mercoledì, però, si torna ad aprire gli ombrelli. Il Centro Geofisico prevede «cieli grigi e a tratti piovosi su tutta la regione. Limite neve attorno a quota 2200 metri. Sulla pianura ventilato da est» e massime non superiori ai 18 gradi.