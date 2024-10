Camera di Commercio Varese, nuovi strumenti per la sostenibilità finanziaria d’impresa

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Camera di Commercio Varese, in coordinamento con Unioncamere Lombardia e Innexta, organizza per martedì 16 aprile, alle 11.00, il webinar “Tra prevenzione della crisi e percorsi di sostenibilità”.

L’incontro online vuole essere l’occasione per illustrare quanto la sostenibilità finanziaria, sociale e ambientale siano legate tra loro, mettendone in evidenza le ripercussioni, seppur non dirette, per le micro, piccole e medie imprese.

«Ogni giorno le imprese si interfacciano con un mercato in continuo mutamento e sempre più esigente, che chiede loro di dimostrare il proprio valore attraverso azioni concrete nelle attività collegate all’investimento responsabile. Occorre insomma perseguire gli obiettivi tipici della gestione finanziaria tenendo in considerazione aspetti di natura sociale, ambientale e di governance – dice il presidente di Camera di Commercio Varese Mauro Vitiello –. Questo webinar vuole allora essere un aiuto concreto alle nostre aziende affinché possano migliorarsi sempre di più in questi ambiti».

Durante il webinar, rivolto principalmente ad associazioni di categoria, ordini professionali e sistema bancario, sarà illustrato, a cura di Unioncamere Lombardia, il progetto “Tra prevenzione della crisi e percorsi di sostenibilità” promosso dalle Camere di Commercio lombarde. Un ciclo di laboratori online finalizzato a supportare le imprese nell’accesso al credito e nell’organizzazione aziendale, tenendo in considerazione fattori cruciali che si sono aggiunti alla valutazione “storica” della performance dell’impresa: la sostenibilità economica, ambientale e la capacità previsionale. Non mancherà, poi, un’analisi degli strumenti di prevenzione e di gestione tempestiva della crisi, aprendo altresì un confronto sulle prospettive future.

In una seconda fase, interverranno gli esperti di Innexta, società del sistema camerale nel settore del credito e della finanza, che presenteranno alcuni nuovi strumenti per l’auto-valutazione d’impresa: le piattaforme SuiteFinanziaria e ESGpass.

La partecipazione al webinar è gratuita, con iscrizione online sul sito www.va.camcom.it, sotto la voce “Prossimi eventi”.