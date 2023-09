Maltempo sull’alto Varesotto, dal Ceresio al Maggiore grandine e diluvio

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Forti temporali, vento e in alcune zone anche chicchi di grandine hanno colpito nel tardo pomeriggio di ieri la zona del Verbano e del Ceresio, nell’alto Varesotto, come ampiamente previsto dalle previsioni e dall’allerta meteo della Protezione civile di Regione Lombardia. Fortunatamente, però, non si sono registrati danni di notevole rilevanza.

I rovesci e l’ondata di perturbazione hanno colpito il territorio dal pomeriggio di ieri pomeriggio e, specialmente sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, la situazione è stata monitorata da Protezione civile ed autorità, fortunatamente con solo qualche piccolo disagio.

Nella mattinata oggi sono previsti ancora rovesci o deboli temporali isolati, più probabili sulle zone Prealpine centrali e occidentali; non è escluso nelle prime ore un interessamento parziale delle zone Alpine occidentali e di Alta Pianura.

Dal pomeriggio, però, attesa nuova instabilità, con rovesci o temporali spasi su Zone Prealpine e isolate su Zone Alpine; fenomeni in possibile estensione alle zone di Alta Pianura, specie quelle centro-orientali. Dalla serata fenomeni in generale attenuazione ed esaurimento eccetto qualche residuo fenomeno sui settori prealpini. Ventilazione in rinforzo da Est sulle zone di Bassa Pianura e su Appennino dalla mattinata fino al tardo pomeriggio, con raffiche massime di 50 km/h.