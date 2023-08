“Hanno arrestato la Befana!”, a Orino un pomeriggio per bambini tra scienza e legge

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Fino all’ultimo speravamo si trattasse di una fake-news invece…è proprio successo! Contro la povera Befana ci sono gravi capi d’accusa: ruba le feste, distribuisce a tutti il carbone (che oltretutto sporca e inquina)… insomma l’hanno messa in prigione! Occorre nominare subito un avvocato di fiducia: facciamo appello ai più bravi! Qualcuno vocifera che occorrerà nominare un perito di parte, perché sarà difficile sgretolare le accuse del Pubblico Ministero.

Il “processo” si svolgerà sabato 6 maggio alle ore 14.30 presso l’aula del Tribunale del Regno della Fantasia che per l’occasione – si prevede la presenza di un pubblico numeroso – sarà allestita all’interno della biblioteca del Comune di Orino.

I bambini dai 6 agli 11 anni sono convocati in veste di giudici popolari per decidere la sorte della Befana: colpevole o innocente?

Si tratta di un workshop organizzato dall’associazione Pargolario di Cuvio e dedicato alle famiglie con bambini già frequentanti la scuola primaria. Su uno sfondo ludico, centrato dal personaggio mitico della Befana, verranno presentate alcune semplici nozioni giuridiche: come si svolge un processo in un tribunale, quali sono le parti coinvolte, gli atti, etc. Si sfiorerà l’argomento degli aspetti legali in merito all’uso delle tecnologie digitali da parte dei bambini. Altro tema centrale è quello scientifico-chimico, legato alla natura del carbone: cos’è da dove si ricava, come e perché lo si utilizza. Non mancheranno sorprese e colpi di scena.

La partecipazione al laboratorio è gratuita ma è necessario prenotare in quanto il numero dei posti è limitato. La presidente di Pargolario ringrazia il Comune di Orino che, con la concessione del proprio patrocinio, ha reso possibile la fruibilità di spazi idonei per la realizzazione del progetto.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Daniela al numero 3667550411 (anche via WhatsApp), mentre per iscriversi basta cliccare sul link https://forms.gle/bQeUiR4G51FcTana7.