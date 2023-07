Valganna, da oggi attivo il 4G per la connessione alla rete mobile

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

«E’ una giornata storica per il territorio in cui vivo fin da bambino, che ha bisogno di sostegno e interventi utili al suo sviluppo e per contrastare lo spopolamento». Commenta così, Giacomo Cosentino, Vice Presidente del Consiglio Regionale e Capogruppo di Lombardia Ideale – Fontana Presidente, l’attivazione della rete mobile 4G in Valganna, zona dell’Alto Varesotto che prima, a causa di una serie di carenze infrastrutturali, ne era priva con le conseguenze e le limitazioni del caso.

«Oggi – afferma Cosentino – è stato raggiunto un grande risultato, per il quale Regione Lombardia ha lavorato molto in questi anni e per cui mi sono speso in prima persona, facendomi portavoce di un’importante richiesta degli abitanti della Valganna. Avere finalmente la connessione 4G significa molto: vuol dire poter favorire lo sviluppo e la fruizione di siti e app per la promozione turistica e non solo, aiutare le famiglie nella vita di tutti i giorni, venire incontro alle esigenze di chi lavora anche da remoto e contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli Comuni».

«Insomma, quello che per gran parte del territorio varesotto e lombardo era normale – continua il Consigliere regionale –, oggi lo diventa anche nella nostra splendida valle. E quando una normalità che manca viene raggiunta, è un momento speciale».

«Voglio ringraziare sentitamente Tim, che ha rispettato i tempi previsti per l’attivazione del servizio. Una promessa mantenuta da parte dell’azienda, come è stata mantenuta dall’istituzione che rappresento. Ora il prossimo obiettivo – conclude Cosentino – è potenziare, oltre alla connessione Internet, il segnale telefonico in alcune zone dell’Alto Varesotto che necessitano interventi». (Foto © Centro Geofisico Prealpino – Webcam Meteo e Panoramiche)