Torna il freddo, possibili nevicate fino a 200 metri di quota

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(Dal sito www.varesenoi.it) Calo delle temperature e peggioramento del tempo sul Varesotto. Dopo un sabato soleggiato e con temperature gradevoli, l’inverno è pronto a tornare a farsi sentire portando vento, nuvole e forse un po’ di pioggia che a quote collinari potrebbe trasformarsi in neve.

Da questa mattina il fronte di aria più fredda ha fatto ingresso anche sul nostro territorio, accompagnato da nubi, folate di vento e cielo grigio. Nelle prossime ore sono attese precipitazioni: non dovrebbe trattarsi però di fenomeni intensi e continui, come il periodo di forte siccità farebbe invece auspiacare, ma di rovesci sparsi. Nella notte potrebbe cadere anche qualche fiocco di neve, grazie alle temperature minime che oggi e domani raggiungeranno lo zero e in alcuni casi anche valori più bassi.

Questa la situazione spiegata dal Centro Geofisico Prealpino di Varese: «Correnti dai settori settentrionali raggiungono questa mattina la regione Padano-Alpina. Contemporaneamente una depressione sulle Baleari fa affluire masse d’aria umida. Ne consegue una graduale diminuzione della temperatura e un aumento dell’umidità. Sono previste precipitazioni nevose nella notte e domani sulle Alpi del Piemonte, L’Appennino e le Prealpi Lombarde».

La previsione del Centro Geofisico indica per oggi, domenica 26 febbraio, «aumento della nuvolosità fino ad avere cielo coperto. Piogge deboli al mattino sulla pianura e più intense in serata. Nevicate inizialmente fino a circa 500 – 600 metri e nella notte anche a quote più basse più probabili sulle Prealpi, sull’Appennino e sulle Alpi del Piemonte».

Per la giornata di domani i previsori varesini annunciano: «Cielo molto nuvoloso o coperto. Deboli precipitazioni con nevicate fino a circa 200 – 400 metri. Più freddo». Tempo più soleggiato e lieve rialzo delle temperature dal pomeriggio di martedì, con clima (purtroppo) ancora asciutto e senza pioggia.