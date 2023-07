Si chiude il 2022, tante novità guardando l’anno che verrà

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Come di consueto, è arrivato l’ultimo giorno dell’anno: quindi è tempo di bilanci, bilanci personali e collettivi, che possono far riflettere su ciò che è avvenuto in questi dodici mesi e sulle tante questioni ancora in sospeso, dalla guerra in Ucraina all’emergenza sanitaria che lentamente si sta affievolendo.

Il nostro quotidiano locale ha scritto migliaia di articoli, pubblicando news e storie di ogni tipo, che hanno cercato di raccontare tutto il territorio nel quale lavoriamo ormai da oltre sette anni, con l’obiettivo di essere sempre oggettivi in qualsiasi situazione.

Non solo politica, cronaca, cultura e sport, ma anche i tanti eventi, iniziative ed attività organizzate tra Varesotto e Ticino, così come abbiamo dato spazio alle segnalazioni e alle denunce dei cittadini, che ci hanno contattato per esprimere problemi, critiche e idee utili a tutta la popolazione.

Come sempre, però, a far la voce da padrone è stata la cronaca, ma allo stesso modo sono state anche molto lette alcune curiosità sui mondiali in Qatar, la notizia sullo speciale di Alberto Angela, trasmesso da RaiUno, riguardante l’Eremo di Santa Caterina e le Isole Borromee, e la nascita di un nuovo store a Rancio Valcuvia, solo per citarne alcune.

Uno spazio particolare lo riserviamo da tempo ormai per omaggiare le persone che sono spirate quest’anno, non solo figure note a livello internazionale, come Pelè e oggi il Papa emerito Benedetto XVI, ma anche persone che hanno lasciato un vuoto incolmabile all’interno del nostro territorio. Il nostro pensiero non può andare che ad Andrea Rossi, il 29enne spirato lo scorso luglio dopo aver lottato a lungo contro un cancro, che ricorderemo sempre con grande affetto.

Guardando al nuovo anno, invece, stiamo lavorando anche a tante novità per i nostri lettori con nuovi servizi che andranno a rendere più fruibili gli articoli e le informazioni che continueremo a dare quotidianamente, cercando di utilizzare i nuovi canali a disposizioni, tra APP e social network, per rispondere sempre più alle esigenze dell’intera comunità del Canton Ticino e del Varesotto, e diventare sempre più una “famiglia” allargata con proposte .

Tanti auguri di buon anno da parte di tutta la nostra redazione!