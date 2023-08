Mesenzana, fondi per il percorso trekking: «Sarà più sicuro e più fruibile»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

A fine settembre l’inaugurazione di un nuovo punto panoramico in località Vallalta: 170 centimetri di pulpito con una scheda a colori riguardante tutte le vette che è possibile ammirare una volta concluso il percorso trekking che parte dal municipio di Mesenzana e si sviluppa tra i boschi della rete escursionistica “Frontiera Nord”.

E ora un corposo stanziamento di Regione Lombardia che consentirà alla giunta guidata dal sindaco Alberto Rossi di mettere mano al percorso, rendendolo ancora più fruibile e sicuro.

Di circa 260.000 euro il contributo erogato tramite bandi. Soldi che l’amministrazione comunale sperava di ottenere, perché consapevole della necessità di svolgere alcune importanti opere in un luogo che rappresenta un pezzo di storia locale e nazionale, e che ha bisogno di manutenzione per non soccombere all’usura del tempo.

«Lungo il tragitto ci sono trincee che risalgono al 1915 – spiega il sindaco Rossi – vanno in parte sistemate, compresi i muri a secco, per evitare crolli che possono essere causati dal dissesto idrogeologico ma anche dal passaggio degli ungulati, che sono tanti e, come è purtroppo noto, provocano danni non indifferenti».

Certi passaggi, poi, sono ancora impervi e il rischio è che l’escursionista non esperto possa farsi del male. «Per questo – aggiunge Rossi – impiegheremo parte dei fondi per realizzare degli scalini in più. Siamo contenti di questa attenzione di Regione Lombardia per le esigenze dei piccoli Comuni – sottolinea in conclusione il primo cittadino – e ringraziamo l’ente e l’assessore Massimo Sertori. Dimostrano di avere un occhio di riguardo per le piccole realtà come la nostra. E questa è una cosa importante».