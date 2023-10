Casalzuigno, a Villa Bozzolo arriva la musica de I Solisti Veneti

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Torna la collaborazione all’insegna dell’arte e della bellezza tra il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano e la storica orchestra dei Solisti Veneti.

Nato nel 2020 dalla fantasia creativa de I Solisti Veneti in collaborazione con il FAI, il ciclo concertistico I Solisti Veneti per il FAI è strutturato in forma itinerante per promuovere il dialogo tra musica, storia e arte, proponendo al pubblico dei programmi musicali che rispecchino, illuminino e attualizzino l’eredità culturale e naturale di monumenti e parchi fra i più belli d’Italia.

Riflettori puntati allora sulla terza edizione della tournée all’insegna della grande musica che, iniziata il 30 agosto, si chiuderà il 15 settembre e che anche quest’anno ripropone al pubblico il suo format consolidato: un dialogo ideale tra la musica classica e alcuni Beni del FAI di grande pregio, collocati tra Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige.

I Solisti Veneti, diretti da Giuliano Carella, vedono schierati Lucio Degani, violino principale; ai violini: Chiara Parrini, Glauco Bertagnin, Marco Bronzi, Enzo Ligresti, Michelangelo Lentini, Antonella Defrenza, Matteo Ruffo; alle viole: Mario Paladin e Silvestro Favero; ai violoncelli: Gianantonio Viero e Carlo Teodoro mentre al contrabbasso Gabriele Ragghianti.

E domani, venerdì 9 settembre, alle ore 21.00 a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno, l’Orchestra proporrà musiche di Bach, Elgar, Nyman e Britten e ospiterà, come virtuoso d’eccezione, Massimo Mercelli, uno dei flautisti più apprezzati e conosciuti a livello mondiale: a 19 anni è Primo flauto del Teatro La Fenice di Venezia, si dedica poi alla carriera solistica esibendosi nelle maggiori sedi concertistiche internazionali. Per l’occasione Mercelli eseguirà il Concerto per flauto e archi n. 2 firmato da Nyman e dedicato dal compositore al celebre flautista e alla memoria di Ezio Bosso. Michael Nyman racconta: «Il concerto è stato scritto su richiesta di Massimo Mercelli ed è stato finito nel marzo 2019. È un lavoro che ho scritto sviluppando il materiale della colonna sonora composta per il documentario del 1988 della BBC sul devastante terremoto in Armenia».

Nel programma musicale della serata anche la Seconda Suite in si minore BWV 1067 per flauto, archi e basso continuo di Bach, la Serenata per archi in mi minore op. 20 di Elgar e in chiusura la Simple Symphony di Britten.

L’Orchestra de “I Solisti Veneti” fu fondata nel 1959 da Claudio Scimone. Il Maestro Scimone consacrò la sua esistenza alla diffusione della musica classica, divulgando nel mondo l’immenso patrimonio culturale veneto e italiano, con la precisa volontà di rendere l’esperienza culturale accessibile a tutti. Ascesa rapidamente ai vertici della fama internazionale, con più di 6.000 concerti in 90 diversi Paesi da oltre sessant’anni l’Orchestra dei Solisti Veneti riscuote da sempre l’affetto e l’incondizionato entusiasmo del pubblico. Sotto la guida del nuovo Direttore, il Maestro Giuliano Carella, degno erede di Claudio Scimone, dal 2018 l’Orchestra continua nel solco della propria storia, attivando nuovi progetti che coinvolgono il pubblico e la critica con sempre maggior attenzione e entusiasmo.

Massimo Mercelli è uno dei flautisti più apprezzati e conosciuti a livello mondiale: a 19 anni è Primo flauto del Teatro La Fenice di Venezia, si dedica poi alla carriera solistica esibendosi nelle maggiori sedi concertistiche internazionali. Non si contano le sue collaborazioni per concerti e incisioni discografiche con artisti e compositori del calibro di Penderecki, Glass, Gubaidulina, Morricone, Nyman, Sollima, fino a personaggi dello spettacolo come l’attore John Malkovich. Apprezzato didatta, tiene Masterclass nei Conservatori di tutto il mondo.

Per informazioni : info@solistiveneti.it; www.solistiveneti.it