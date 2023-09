Maltempo, Lombardia tra le più colpite dai fulmini. Nel Varesotto oltre 2900 in 8 mesi

Tempo medio di lettura: 2 minuti

(fonte www.varesenoi.it) Non sarà come il lago di Maracaibo, nel nord ovest del Venezuela, dove nel 2017 è stato calcolato siano caduti qualcosa come 232,52 fulmini per chilometro quadrato. E anche in una classifica esclusivamente italiana c’è chi si fa “preferire”: è il caso delle vicine province di Lecco e Como, e di quella di Vercelli, le più colpite nei primi sei mesi del 2022.

Il dato, però, fa comunque impressione: negli otto mesi del 2022 che ci siamo lasciati alle spalle, sulla provincia di Varese sono caduti più di 2900 fulmini.

Suggerito dai recenti fatti di cronaca (la morte dell’imprenditore piemontese Alberto Balocco, seguita daldecesso di un ragazzo di 28 anni, folgorato sul Gran Sasso), l’approfondimento su tale fenomeno meteorologico è reso possibile grazie ai dati di Météorage, centro francese (la sede è nella città di Pau) di rilevamento fulmini che raccoglie materiale statistico da tutto Europa, rielaborandolo anche in un’ottica di monitoraggio e prevenzione del rischio.

Or bene: secondo Météorage nel 2021 in Italia sono stati rilevati 439.927 fulmini nuvola-terra in 298 giorni di temporale registrati. La provincia di Varese ha fatto la sua parte: 4864 fulmini caduti lo scorso anno.

Come anticipato il dato non è tra i più alti della Penisola, ma è sicuramente superiore alla media nazionale: il Varesotto ha infatti occupato la 34esima posizione su 107 province, in una classifica guidata da Lecco, Como e Monza Brianza. Si tratta di tre territori lombardi: non a caso la nostra regione è stata quella più interessata dalle scariche, davanti a Veneto e Liguria.

Météorage ha messo a disposizione anche i record annuali, sia nazionali che locali. Il giorno più prolifico di fenomeni durante lo scorso anno è stato in Italia il 26 settembre, con 23.725 fulmini registrati. Per quanto riguarda Varese e provincia tre i giorni critici: l’8 luglio, con 644 fulmini, quando sul Varesotto si scatenò un downburst che provocò danni soprattutto nel medio e alto Verbano, il 25 luglio, con 667 fulmini, salito alla cronaca locale per la caduta di un grosso albero a Cassano Magnago e il 13 luglio, con ben 880 fulmini in sole 24 ore, a causa di temporali capaci di provocare disagi generalizzati tra cui la chiusura della strada provinciale che passa dalla Rasa.

Passiamo al 2022, basandoci sulle statistiche di Météorage aggiornate alla data odierna. Finora sul Varesotto sono caduti 2909 fulmini, cifra che lo colloca 72esimo tra tutte le province italiane nella graduatoria relativa ai primi otto mesi dell’anno in corso. Quasi un quarto dei fulmini annuali finora verificatisi da noi si sono concentrati in una sola giornata: si tratta del 5 giugno 2022, caratterizzato da 555 scariche. Non a caso: quel giorno sul territorio provinciale si abbatté un maltempo eccezionale, con fiumi esondati e 100 persone bloccate a Vararo sopra Cittiglio. Altri giorni particolarmente intensi sono stati il 26 luglio, con 352 fulmini, e il 6 agosto, con 245 fulmini.