Ancora maltempo e temporali nell’Alto Varesotto, grandine in Valtravaglia

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 marzo, un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche ha interessato l’Alto Varesotto, portando forti precipitazioni e temporali. In particolare, nella zona di Grantola, intorno alle ore 16, si è verificata una grandinata intensa, che ha temporaneamente imbiancato le strade e i campi della Valtravaglia. Anche sul Lago Maggiore si sono registrati forti tuoni e fulmini, accompagnati da piogge battenti.

Nonostante l’intensità dei fenomeni atmosferici, al momento non si segnalano particolari disagi o danni significativi, sebbene la viabilità possa essere stata compromessa in alcuni tratti stradali a causa dell’accumulo di acqua e grandine. Le autorità raccomandano comunque la massima prudenza alla guida, soprattutto nelle aree più esposte a fenomeni di scarsa visibilità e fondo stradale scivoloso.

La Protezione Civile di Regione Lombardia, dal canto suo, ha emesso oggi un’allerta meteo in codice giallo per rischio idrogeologico, valida per la restante parte della giornata odierna e per domani, giovedì 14 marzo. Le previsioni indicano un’alternanza di fasi di attenuazione e ripresa delle precipitazioni, con piogge sparse in mattinata e nuovi fenomeni temporaleschi in intensificazione dal pomeriggio-sera. I venti tenderanno a rinforzarsi nel pomeriggio, con raffiche comprese tra 35 km/h e 90 km/h nelle zone montuose e di pianura orientale.

Il Centro Funzionale di monitoraggio valuterà nuovamente la situazione nella mattina di domani, con la possibilità di aggiornamenti sui codici d’allerta.