Luino, la lettera: «L’aborto non è un diritto. E’ un omicidio»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(A cura di Alessandro Franzetti) L’aborto non è un diritto. È un omicidio. E a dirlo non è Papa Francesco soltanto, ma la scienza e la biologia che ci dicono che la vita umana ha inizio con la fusione dei gameti maschile e femminile.

Dunque l’embrione è uno di noi. Noi tutti siamo stati embrioni in potenza. E se le nostre madri avessero abortito non saremmo sulla Terra. I sofisti hanno inventato la differenza tra vita umana, persona e individuo. Ma si tratta appunto di sofisma. Noi siamo tutti persone, vite umane e individui. Scindere queste tre entità è subdolo e capzioso.

Vi racconto la mia storia. Nacqui a Milano nel luglio dell’83 alla clinica Mangiagalli. Mia madre biologica (che non ho mai conosciuto) mi diede la vita e di ciò le sono e sarò sempre grato. Ebbe la straordinaria forza non di abbandonarmi, ma di sapere che dandomi in adozione sarei finito in una famiglia che mi avrebbe accolto con dignità e amore. Immaginate questa povera donna, senza il suo bimbo… come dico sempre io ho la fortuna di avere tre madri: quella celeste, che è la Madonna, quella naturale e quella che mi ama più della sua stessa vita, colei che mi ha cresciuto. Che poi è la mia mamma.

Pensate alla mia storia quando sentite dire che l’aborto è un diritto. Ma che diritto può essere uccidere un bimbo nella pancia? Quindi plaudo alla sentenza della Corte Suprema degli USA, non la penso come Macron e i nostri radical-chic che fanno le vacanze a Capalbio. Io sono per la Vita. Sempre.