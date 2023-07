Coldiretti Varese, il futuro dell’agricoltura tra Pac e prospettive per i giovani

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il futuro dell’agricoltura italiana ed europea attraverso gli strumenti della nuova Politica Agricola Comune: un tema centrale per lo sviluppo dell’agricoltura prealpina che ieri è stato al centro del “NewCap Inform Tour”, l’iniziativa promossa da Coldiretti Giovani Impresa su tutto il territorio nazionale che ha fatto tappa in Lombardia presso la Camera di Commercio di Cremona.

Nutrita la rappresentanza dei giovani scesi dal Varesotto che non hanno voluto mancare all’iniziativa: con loro Enrico Montonati, delegato provinciale di Coldiretti Giovani Impresa e il direttore della federazione provinciale Rodolfo Mazzucotelli.

L’incontro è stato un dialogo tra Coldiretti, Regione Lombardia e università, alla presenza di numerosi giovani lombardi.

Danilo Bertoni, del Dipartimento di Scienze e politiche ambientali dell’Università Statale di Milano, ha avuto il compito di illustrare le principali novità della Pac, a cominciare dalla nuova architettura verde, dalla maggiore selettività dei pagamenti diretti all’introduzione della condizionalità sociale.

Ermes Sagula, responsabile CAA Coldiretti Lombardia, ha proseguito facendo il punto sui piani di sviluppo rurale, con particolare attenzione alle misure che rappresentano una novità e che la Regione sta proponendo.

«Abbiamo proposto questo momento perché consideriamo essenziale informare tutti i giovani agricoltori lombardi in merito alle novità che ci saranno dal 1 gennaio 2023 sulla politica agricola comunitaria. Ci sono interventi e maggiorazioni importanti, rivolti ai giovani. Oltre al primo insediamento in agricoltura, partirà in tutta Italia il primo insediamento forestale – ha rimarcato Stefano Leporati, segretario nazionale di Coldiretti Giovani Impresa – Il 3% della Pac va ai giovani. È un risultato importante che abbiamo ottenuto. Il vostro e nostro compito è vigilare che le risorse, che ci sono, siano poi effettivamente destinate alle aziende giovani».

Terminato l’incontro, per i giovani Coldiretti la giornata d’incontro è proseguita ai Giardini di piazza Roma, sempre a Cremona, nella prima edizione della Festa d’estate, nel segno dello street food contadino: «Abbiamo aperto questo momento conviviale a tutti i cittadini. Per noi è anche un’opportunità per raccontare alla comunità i valori e l’impegno di Coldiretti Giovani Impresa, la forza giovane di un’agricoltura che investe nella nostra terra, che crede nelle tradizioni e che rappresenta un modo nuovo di interpretare l’agricoltura, distintivo, innovativo, che parte dai territori italiani e si proietta alla conquista dei mercati mondiali con le proprie eccellenze», sottolinea Carlo Maria Recchia, delegato regionale dei Giovani Coldiretti.