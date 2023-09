Castelveccana in tv, borgo della “Piccola Grande Italia”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Storia locale, arte, offerta turistica e un racconto a 360 gradi sulla vita di paese, quella di Castelveccana, Comune che ha aderito al progetto televisivo “Piccola Grande Italia”, trasmissione in onda su Sky, che si occupa di documentari e reportage nei luoghi più caratteristici dello Stivale.

Uno speciale della trasmissione sarà dedicato al borgo lacustre. La data – indicativamente tra luglio e settembre – è ancora da stabilire, ma l’adesione al progetto è ufficiale, al pari di quella del Comune di Dumenza, già annunciata nei mesi scorsi.

«Abbiamo un turismo basato prevalentemente sull’affitto delle seconde case e sfrutteremo questa occasione per far sapere al grande pubblico quali sono i motivi per trascorrere qui un periodo di vacanza – commenta il sindaco di Castelveccana, Luciano Pezza – La trasmissione, curata da un’azienda (BweB, ndr) attiva da un decennio nella produzione di documentari, servirà anche per illustrare uno degli ultimi tasselli della nostra programmazione urbanistica, cioè la realizzazione di un percorso ciclo pedonale per unire tutte le 13 frazioni del Comune».

Percorso in parte già avviato con i collegamenti tra Sarigo, Nasca, Rasate, Caldè, Santa Veronica, San Pietro e Ronchiano. Il piano è inoltre al vaglio della Regione Lombardia per l’opportunità di un finanziamento tramite apposito bando. «Ci sono buone possibilità di ottenere quei soldi», aggiunge in conclusione il primo cittadino.

Quelle al centro dell’opera pensata per la mobilità dolce sono strade e località che riflettono ancora la vita in un tempo, il patrimonio locale, la semplicità: tutti fattori ancorati al concetto di “turismo di prossimità“, riscoperto nei mesi più difficili della pandemia e tuttora in voga. Anche questo tema sarà posto al centro dello speciale televisivo che, una volta realizzato, verrà trasmesso su Canale Italia (81 del digitale terrestre) e Arte Italia (124). Oltre che su Youtube.