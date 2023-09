Casalzuigno, frazioni e turismo: quasi mezzo milione da investire

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Opportunità di lavoro, servizi per cittadini e turisti, riqualificazione di aree strettamente connesse alla storia del paese. Sono le ragioni che avevano spinto il Comune di Casalzuigno a rivolgersi a Regione Lombardia attraverso un apposito bando dedicato ai “Borghi storici”. Un bando che è andato a buon fine e che ha portato nelle casse dell’ente pubblico della Valcuvia fondi per quasi mezzo milione di euro.

Grazie allo stanziamento il Comune avvierà la sistemazione dei suoi quattro lavatoi, uno per frazione, situati a Ronco, Casale, Zuigno e Arcumeggia. Alcuni lavori sono già iniziati con i contributi ottenuti negli scorsi anni ma ora, grazie ai 436 mila euro del Pirellone, l’amministrazione comunale può ragionare in un’ottica più ampia.

«In alcuni di questi lavatoi le coperture presentano ancora dell’eternit – spiega il sindaco di Casalzuigno, Danilo De Rocchi – o comunque versano in stato di precarietà. Il nostro obiettivo è prima di tutto metterli in sicurezza. Poi penseremo al loro aspetto anche per quanto riguarda il profilo paesaggistico».

E il paesaggio, il motivo principale per cui gli escursionisti e gli appassionati di uscite in mountain bike scelgono i sentieri che da Casalzuigno portano verso i monti, in località Sant’Antonio o al Cuvignone, c’entra anche con un secondo progetto attuabile mediante i fondi regionali: la realizzazione di un chiosco ad Arcumeggia. Un chiosco che avrà una duplice funzione: da una parte verrà adibito ad ufficio turistico, dall’altra verrà allestito al suo interno un piccolo punto ristoro.

«Qui al momento c’è solo una locanda – precisa il primo cittadino – non sempre attiva come bar. Nei periodi dell’anno in cui c’è poco turismo, o comunque poca attività, può essere utile offrire una ulteriore possibilità ai passanti di rigenerarsi». La struttura, ovviamente, verrà data in gestione, e fungerà così anche da sbocco occupazionale.