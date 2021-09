Vaccinazioni Covid: fino al 19 settembre accesso diretto per personale scolastico e studenti 12-19 anni

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Fino al 19 settembre il personale scolastico e gli studenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni potranno accedere direttamente ai centri vaccinali senza appuntamento. La proroga oltre la data del 12 settembre, è volta a facilitare l’adesione alla campagna vaccinale e garantire un avvio in sicurezza dell’anno scolastico.

Per chi volesse un approfondimento sulla vaccinazione Covid-19 nell’età dell’adolescenza, Regione Lombardia ha realizzato un ciclo di incontri con importanti esperiti e professori per analizzare l’efficacia, gli effetti collaterali e a lungo termine del vaccino e l’andamento della malattia nell’età adolescenziale. Le interviste sono disponibili sul profilo Instagram di Regione Lombardia.

Si precisa, che rimane comunque valida la possibilità di accedere presso qualsiasi centro vaccinale tramite appuntamento da effettuare sul portale regionale con disponibilità garantita in 24/48 ore.

Con la ripartenza delle scuole prevista per domani e gli obblighi in materia di certificazione verde per il personale scolastico, ATS Insubria ricorda che in caso di difficoltà nell’acquisizione del Green Pass, è a disposizione la procedura informatizzata per la raccolta delle segnalazioni.

E’ possibile accedere direttamente dall’home page del sito istituzionale di ATS Insubria. Si verrà collegati ad un portale che guiderà l’utente nella soluzione della problematica. Qualora il cittadino non riesca a trovare una risposta esaustiva alla propria situazione, potrà compilare il form, corredato da tutta la documentazione necessaria, ed inviare la segnalazione. ATS Insubria, con un team dedicato composto da sei operatori e un coordinatore, prenderà in carico la richiesta che verrà gestita direttamente dall’Agenzia se di propria competenza o indirizzata ai livelli istituzionali superiori, a seguito di istruttoria conclusa positivamente. Verrà invece inviata una comunicazione direttamente dall’Agenzia, qualora la documentazione risultasse insufficiente.

Dal 5 agosto (data di apertura della piattaforma) all’ 8 settembre sono pervenute 4.868 segnalazioni. Circa 900 hanno riguardato cittadini con vaccinazione effettuata all’estero, circa 600 casi di guarigione. Per queste situazioni ATS Insubria ha provveduto ad elaborare ed emettere il codice per l’acquisizione del Green Pass. Altre 3.231 richieste (66%), a seguito di istruttoria conclusa positivamente, sono state inviate alla società ARIA di Regione Lombardia per i seguiti di competenza e 137 casi hanno richiesto ulteriori approfondimenti.

Si segnala che nelle ultime settimane, il numero di segnalazioni, comunque molto esiguo rispetto all’oltre 1milione di cittadini che si sono sottoposti almeno ad una dose di vaccino, risulta in notevole diminuzione, attestandosi a poche decine di richieste.