Luino, il cordoglio per la scomparsa di Aurelio Personeni: “Uomo intelligente e innamorato della città”

Il sindaco di Luino, Enrico Bianchi, si unisce all’Associazione commercianti della città nel cordoglio per la scomparsa di Angelo Personeni, storico macellaio del centro e per ben trentasei anni presidente Ascom.

“Conobbi Personeni in occasione di diversi incontri, anni fa, all’inizio della mia attività politica – racconta Bianchi -. Ricordo la passione e la competenza nel suo lavoro e nella sua lunga esperienza di presidente dell’Associazione commercianti di Luino”.

Personeni, classe 1939, nato a Casalzuigno, decise intorno alla metà degli anni settanta, dopo varie esperienze lavorative in Italia e all’estero, di portare avanti la bottega del padre, situata in piazza Risorgimento, dove circa vent’anni prima aveva cominciato a lavorare come apprendista. Da quel momento si era dedicato con cura e orgoglio all’attività di famiglia fino alla pensione – arrivata nel 2005 – diventando un punto di riferimento per tutta la città.

“Un uomo intelligente ed innamorato della città – aggiunge Bianchi – che sapeva cogliere gli aspetti più belli e caratteristici ma che non nascondeva mai le preoccupazioni per un futuro più complicato per le attività commerciali luinesi. Lascia oltre a un grande ricordo del suo impegno anche una eredità di cui far memoria ogni giorno”.