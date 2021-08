Vaccinazioni anti-Covid, domani l’unità mobile arriva a Luino

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Come preannunciato ieri da una comunicazione di ATS Insubria, nella giornata di domani, mercoledì 11 agosto, l’unità mobile vaccinale attrezzata di ATS sarà a Luino per consentire a chi non ha ancora ricevuto la somministrazione del vaccino anti-Covid di effettuarla senza necessità di prenotazione.

L’unità mobile – o UM-Vax – composta da operatori sanitari e tecnici di AREU, della Sanità Militare e della Protezione civile, supportata anche da ANCI Lombardia, sarà presente in piazza Chirola dalle 8.30 alle 15, con la presenza anche dei volontari della Croce Rossa Luino e Valli.

Potranno ricevere il siero anti-Covid – Janssen o Moderna, a seconda dell’età – tutti coloro che rientrano nelle fasce per le quali è prevista la vaccinazione, ovvero dai 12 anni in su, provenienti anche dai Comuni limitrofi. Sarà necessario avere con sé la tessera sanitaria e un documento di identità.

“Quella di ATS Insubria, con la collaborazione della Protezione civile e della Croce Rossa di Luino e Valli – commenta il sindaco Enrico Bianchi -, è una grandissima opportunità per tutti i cittadini del nostro territorio. Stiamo vedendo, proprio in questi giorni, quanto sia fondamentale vaccinarsi. Per questo invito tutta la popolazione che ancora non si è sottoposta alle dosi, a recarsi in piazza Chirola dalle ore 8.30”.

Martedì 17 agosto l’unità mobile sarà presente, con lo stesso scopo, a Laveno Mombello.