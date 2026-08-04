Lombardia | 4 Agosto 2026

Lombardia apripista: nasce il soccorso sanitario avanzato nei luoghi più impervi

Attivo dal 1° agosto il nuovo servizio che porterà cure avanzate anche in montagna, nei boschi e nelle grotte quando elicotteri e ambulanze non possono intervenire

Tempo medio di lettura: 2 minuti

La Lombardia è la prima regione italiana ad attivare un servizio strutturato di Soccorso Sanitario Avanzato in Ambiente Impervio (Saai), un nuovo modello organizzativo pensato per garantire cure sanitarie avanzate anche nei luoghi più difficili da raggiungere, quando le condizioni meteorologiche o ambientali impediscono l’intervento dell’elisoccorso o degli altri mezzi di emergenza.

Il servizio, operativo da sabato 1° agosto, è stato presentato a Palazzo Lombardia dall’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, insieme al presidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) Lombardia Marco Astori, al direttore del Cnsas Lombardia Marco Salmoiraghi e al direttore generale di Areu Massimo Lombardo. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Areu, Cnsas, Asst, Farmacie ospedaliere e Direzione Generale Welfare.

Grazie al nuovo modello, le quattro Sale Operative Regionali dell’Emergenza Urgenza (Soreu) e la Centrale Regionale di Elisoccorso potranno attivare squadre composte da medici e infermieri del Soccorso Alpino, professionisti formati sia dal punto di vista sanitario sia tecnico-alpinistico, in grado di operare in sicurezza in ambienti montani, boschivi, collinari e ipogei, come le grotte.

«Si tratta di un servizio fondamentale quando non si riesce ad arrivare con le ambulanze o con gli elicotteri perché c’è brutto tempo oppure perché l’intervento è in una grotta», ha spiegato l’assessore Guido Bertolaso. «Abbiamo ampliato le capacità del sistema di emergenza-urgenza della Lombardia mettendo a disposizione dei cittadini le migliori professionalità. È un passo avanti importante che consentirà di offrire cure avanzate anche negli scenari più complessi».

Il nuovo servizio valorizza le competenze dei professionisti sanitari che già fanno parte del Soccorso Alpino lombardo. Attualmente il Cnsas può contare su 24 infermieri, già abilitati ai protocolli dei mezzi di soccorso avanzato di Areu, e 34 medici, di cui 14 operano anche nel sistema regionale dell’emergenza-urgenza. Grazie a questo progetto potranno utilizzare anche in ambiente impervio gli stessi protocolli clinici applicati quotidianamente nei soccorsi sanitari.

Per garantire interventi uniformi sono stati sviluppati 12 algoritmi clinico-assistenziali, dedicati alle principali emergenze, tra cui trauma maggiore, dolore toracico, crisi convulsive, reazioni anafilattiche e trattamento del dolore. Contestualmente sono state attivate 12 postazioni strategiche sul territorio regionale, dotate di farmaci, dispositivi sanitari avanzati, monitor multiparametrici, sistemi per la trasmissione dell’elettrocardiogramma e zaini sanitari dedicati.

Nel solo 2025 il Soccorso Alpino lombardo è intervenuto in oltre 1.800 operazioni, prestando assistenza a quasi 2.000 persone. Ogni anno Areu gestisce circa un milione di missioni di soccorso e il nuovo servizio nasce proprio per migliorare la risposta in quel ristretto numero di situazioni in cui raggiungere il paziente con cure avanzate risultava particolarmente complesso. Nei prossimi mesi la Regione valuterà anche un’estensione della rete delle postazioni, con l’obiettivo di rendere il servizio sempre più capillare ed efficiente.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Varese | 22 Marzo 2026

Dal 112 al defibrillatore: AREU forma i cittadini a Varese

Alle Ville Ponti prove pratiche e formazione: «Tutti possono essere parte della catena del soccorso» spiega la direttrice Sabina Campi

Lombardia | 31 Gennaio 2026

Milano Cortina 2026: potenziata la rete sanitaria dell’Alta Valtellina

AREU ‘nodo’ del sistema di emergenza. La collaborazione con Regione e Asst come eredità strutturale per il sistema sanitario lombardo

Marchirolo | 18 Gennaio 2026

54enne travolta sulla statale a Marchirolo nella notte, è in pericolo di vita

Il grave incidente si è verificato intorno alle 0.30 tra ieri e oggi lungo la 233, nei pressi dell’area commerciale. La donna, 54 anni, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale

Bergamo | 10 Gennaio 2026

Soccorso in montagna: Bergamo ospita le best practice per gestire emergenze complesse

Il convegno “Il paziente ipotermico e la valanga” ha riunito esperti sanitari e soccorritori alpini per un approccio integrato alle emergenze in vista delle olimpiadi Milano-Cortina

Lombardia | 8 Novembre 2025

Regione Lombardia rafforza la rete dei defibrillatori: 1.837 DAE attivi nel Varesotto

Approvata una delibera per aggiornare le linee guida e potenziare la rete dei defibrillatori: in Lombardia circa 23.000 dispositivi di pubblico accesso mappati da AREU

Milano | 7 Novembre 2025

Soccorso Alpino e Speleologico, inaugurata a Milano la nuova sede nazionale del Corpo

Simbolo di collaborazione tra istituzioni, innovazione e spirito di solidarietà, la nuova sede del Soccorso Alpino e Speleologico rappresenta un punto di riferimento per il sistema di emergenza

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com