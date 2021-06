Covid, “Parcheggi blu gratis nel weekend”. La proposta del gruppo #Luinesi

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Con una mozione destinata al sindaco di Luino Enrico Bianchi e al presidente del consiglio comunale Fabrizio Luglio, i componenti del gruppo consiliare di minoranza #Luinesi, Alessandro Casali e Davide Cataldo, hanno proposto di sospendere il pagamento relativo alle aree di sosta delimitate dalle strisce blu nei weekend.

L’idea, si legge nel testo della mozione, vuole essere “a sostegno degli operatori commerciali e turistici”, tramite “un incentivo che possa invogliare cittadini e turisti a vivere maggiormente il centro cittadino”.

“Come tutto il territorio nazionale anche Luino – affermano i due consiglieri comunali – è sottoposta a sacrifici e interventi molto duri in ogni sua componente sociale, tali da modificare profondamente la visione di quello che potrà essere il futuro prossimo; dall’inizio dell’emergenza, il Governo Nazionale, Regione Lombardia e altri comuni della Provincia di Varese hanno messo in campo provvedimenti economici importanti per sostenere il proprio sistema economico, i servizi pubblici e le famiglie”.

È dunque “assolutamente urgente e non più rinviabile fornire un importante sostegno alle tante attività commerciali presenti, dopo questo lungo periodo di chiusura dovuto alla grave crisi sanitaria”, concludono Casali e Cataldo, che chiedono così alla giunta Bianchi non solo di disporre immediatamente la gratuità di tutti i parcheggi in zona ‘blu’ almeno fino alla fine del 2021 modificandoli in aree di sosta regolate dal disco orario, ma anche di concedere ai cittadini che possiedono un abbonamento annuale di sostare illimitatamente esponendo quest’ultimo al posto del disco orario.