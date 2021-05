L’Inter vince lo scudetto e scoppia la festa anche in centro a Luino

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

L’Inter si è laureata campione d’Italia con quattro turni di anticipo dalla fine del campionato. L’Atalanta, infatti, seconda in classifica ora a pari merito con l’Inter, è stata fermata sull’1-1 dal Sassuolo, dopo aver giocato in inferiorità numerica quasi per 50 minuti. È stato Berardi su rigore a pareggiare i conti nel secondo tempo, dopo la rete di Gosens nella prima frazione.

Sono troppi, a quattro giornate dal termine, i tredici punti che i ragazzi di Antonio Conte hanno nei confronti dei bergamaschi e dei “cugini” milanisti. La vittoria di ieri dell’Inter a Crotone, grazie ai gol di Eriksen e Hakimi, ha scavato un solco incolmabile.

E così la festa è iniziata a partire dalla 17 non solo a Milano, ma anche in tutta Italia, comprese Luino e Laveno Mombello. In via Vittorio Veneto decine erano i tifosi che, a suon di clacson e con bandiere e sciarpe, si sono dati appuntamento per festeggiare lo scudetto numero 19.

