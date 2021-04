Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Sfida apparentemente a portata di mano per il Luino Volley, che questa sera sarà ospite dell’Hydra Cassano, terzultimo in classifica. Finora le cugine varesotte hanno giocato tutte le partite delle sei giornate, conquistando la piena posta in palio solo in un occasione e perdendo gli altri cinque incontri (di cui uno al tie break).

La Cumdi proviene da un incoraggiante prova interna contro il Vero Volley, superato sabato scorso abbastanza agilmente col punteggio di 3-1. Al momento in solitaria al quarto posto, a quota 11 punti, la formazione lacustre deve però recuperare una gara contro il Lazzate Volley che, dopo aver rinviato numerosi match causa Covid, ha inanellato tre vittorie consecutive per 3-0. Tra l’altro, la squadra brianzola sfiderà proprio in questa giornata la capolista Virtus Cermentate; dall’altro capo della classifica, invece, andrà in scena la scontro tra i fanalini di coda Polisportiva Colverde e Coren Meda.

Dopo la buona prestazione di sette giorni fa, le ragazze di coach Vaccaro sono quindi chiamate a confermarsi in un incontro che si attende più che mai alla loro altezza. Come sempre, la gara si svolgerà a porte chiuse ma sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della società.

6ª GIORNATA SERIE C GIRONE C LOMBARDIA – Progetto Volley Orago-UYBA – Cacciatori delle Alpi; Vero Volley Cistellum – Timec Insubria Gallarate; Polisportiva Colverde – Coren Meda; Hydra Cassano – Cumdi Luino Volley; Virtus Cermenate – Lazzate Volley; Mapi Pallavolo Rho – GSO Villa Cortese.

CLASSIFICA ALLA 6ª GIORNATA – Virtus Cermenate* e GSO Villa Cortese* 14 punti; Timec Insubria Gallarate* 12; Cumdi Luino Volley* 11; Lazzate Volley*** e Cacciatori delle Alpi 9; Vero Volley Cistellum* 8; Mapi Pallavolo Rho 7; Progetto Volley Orago-UYBA 6; Hydra Cassano 4; Coren Meda 2; Polisportiva Colverde 0 (* 1 partita in meno, *** 3 partite in meno).