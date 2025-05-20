Straordinaria promozione per la Cumdi Luino Volley: sbanca Cermenate e vola in B2

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La Luino Volley, lo scorso weekend, ha disputato una gara perfetta sul difficilissimo campo di Cermenate e conquista per la prima volta la promozione diretta in Serie B2. Prende corpo al fotofinish il sospirato sorpasso ai danni delle comasche, a lungo in vetta alla classifica, ed agganciate dalle biancoblù solo nel corso dell’ultimo turno di campionato.

Un risultato storico per la società luinese, ma anche per tutto il movimento pallavolistico dell’alto Varesotto, che potrà ora vantare una formazione espressione del proprio territorio in un campionato nazionale. Grande soddisfazione per lo staff e le ragazze resesi protagoniste di un campionato di altissimo livello.

Sono state infatti ben 23 le vittorie ottenute su 26 gare disputate. Un percorso incredibile che, al netto di qualche piccolo inciampo nella fase inziale, ha poi visto le lacustri proseguire spedite partita dopo partita. Il delicato big match dello scorso sabato ha richiamato alla memoria la sfida dell’andata, dove la Virtus espugnò Germignaga sempre per 3-0 al cospetto di una Cumdi troppo tesa ed imballata rispetto ai propri standard.

La componente emotiva anche nella gara di questo sabato ha giocato un ruolo determinante e la maturità con cui Usai e compagne hanno saputo gestire le diverse fasi del match ha fatto la differenza. Ora le biancoblù saranno impegnate nelle finali scudetto di C, dove le cinque squadre vincitrici dei rispettivi gironi si scontreranno per determinare chi sarà la “regina” di Lombardia della C.

L’appuntamento in gara secca è in programma martedì 20 maggio alle 21.00 a Credera Rubbiano (CR) dove le luinesi saranno ospitate dalla DUEC Branchi e Benedetti.

Bianchi Group – Cumdi Luino Volley 0-3 (22/25 – 17/25 – 20/25)

Sestetto iniziale : Giuggiolini (1) in regia, Magnaghi (11), Forzinetti (12), Vanoni (9), Moroni (6), Russo (8) e Usai libero. A disposizione: Giambiasi, Sala, Coulibaly, Crespi e Macella. Allenatori: Manfredi – Mirandola.

Primo set: Subito piede sull’acceleratore per le ospiti che spingono forte. Un bel muro di Russo vale il 2/5. Luino allunga sfruttando bene le vie centrali (7/10 – 9/12). Le padrone si fanno sotto fino al 13/14 e immediato time out di Coach Manfredi. Il break porta buoni risultati e la Cumdi ripristina le distanze (17/20 – 20/23). Questa volta sono le ragazze di casa ad essere richiamate, ma la strada è tracciata e le lacustri si portano sul 0-1.

Secondo set: Le luinesi replicano la bella partenza del set precedente (5/5 – 5/8 – 6/10). Immediato time out delle padrone di casa. La Cumdi rientra in campo ed infila un break pesante (10/18). Contro-break di 5/0 delle comasche e time out per Coach Manfredi (15/18). Due aces consecutivi rilanciano le biancoblù che volano a chiudere anche il secondo set.

Terzo set: Altra partenza ben gestita dalle ospiti che mettono in chiaro le proprie intenzioni (4/8 – 9/11). Una bella diagonale di Forzinetti porta al 9/14. Distanze che Luino riesce a mantenere (13/18). Il diciannovesimo punto arriva con un cartellino rosso rimediato dal tecnico di casa e conseguente penalità. La formazione ospite sento ormai vicino il traguardo e gioca in scioltezza (16/21 – 18/23). Fallito il primo set point (20/24) ci pensa Vanoni a siglare il punto finale che vale la promozione. Il pubblico di marca biancoblù, presente in massa, può così festeggiare le proprie beniamine vincitrici del match con pieno merito.

Classifica alla 26^ e ultima giornata: Cumdi Luino Volley 65 punti, Bianchi Group 62 punti; Insubria Gallarate 59 punti; Colverde 55 punti; Pool Volley Alta Brianza 51 punti; Gruppo Saep Kaire 47 punti; Futura Volley Giovani 42 punti; Silea Team Turate e Asnaghi Sampietrina Seveso 36 punti; Dream Volley 31 punti; Tecnoteam Albese 28 punti; Italtex Cabiate 21 punti; Sangiorgio Luraghese 8 punti; Amatori Atletica Orago 5 punti.