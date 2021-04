Luino Volley pronto a tornare in campo dopo la pausa pasquale

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Dopo lo stop per le vacanze pasquali, il Luino Volley torna in campo per la 5ª giornata di campionato e attende, nuovamente tra le mura di Germignaga, la vecchia conoscenza del Vero Volley Arcobaleno Cistellum.

A quota 8 punti, parimerito con le biancoblu, la compagine ospite ha ricalcato l’esatto percorso fatto dalla Cumdi fin qui: in cinque gare disputate ha incassato quattro vittorie (di cui una al tie break) e una sconfitta, rimediata in entrambi i casi nella sfida contro Villa Cortese. Allo stesso punteggio delle formazioni varesotte anche la comasca Cacciatori delle Alpi, ma con una partita disputata in più. È così dunque che, con la miglior media punti fatti/punti subiti dell’intero girone C, il Vero Volley si candida a essere un avversario tosto e di livello, che darà del filo da torcere alle padrone di casa.

Dopo la sconfitta interna di due settimane fa, le ragazze di coach Vaccaro sono quindi chiamate a riscattarsi e tornare subito a conquistare punti preziosi per la salvezza. Come sempre, l’incontro si svolgerà a porte chiuse ma sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della società.

5ª GIORNATA SERIE C GIRONE C LOMBARDIA – Timec Insubria Gallarate – Polisportiva Colverde; Cumdi Luino Volley – Vero Volley Cistellum; Cacciatori delle Alpi – Virtus Cermenate; Lazzate Volley – Hydra Cassano; GSO Villa Cortese – Progetto Volley Orago-UYBA; Coren Meda – Mapi Pallavolo Rho.

CLASSIFICA ALLA 5ª GIORNATA – Virtus Cermenate* 12 punti; GSO Villa Cortese* 11; Timec Insubria Gallarate* 9; Cumdi Luino Volley*, Vero Volley Cistellum* e Cacciatori delle Alpi 8; Progetto Volley Orago-UYBA 6; Mapi Pallavolo Rho* 5; Hydra Cassano 4; Lazzate Volley** 3; Coren Meda* 1; Polisportiva Colverde 0 (* 1 partita in meno, ** 4 partite in meno).